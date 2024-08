Baník nadále není jediným zbylým zástupcem Ostravy v MOL Cupu. Přes 1. kolo pohárové soutěže se dostali také fotbalisté Vítkovic, kteří ve středu porazili na Vistě třetiligový Frýdek-Místek góly Emmanuel Prince Chibuzora 2:0. „Bylo to o prvním gólu,“ hodnotil trenér Martin Štverka.

Eventuální ostravské derby zatím stále nehrozí, jelikož Baník se jako zástupce v pohárové Evropě představí až ve třetím kole, Vítkovice by tak musely přejít přes ještě jednoho soka, aby měly naději. Tým Martina Štverky však už nyní dosáhl na překvapení, jelikož vyřadil soupeře z vyšší soutěže.

„Okomentuji to úplně jednoduše. To, co nám v sobotu proti Bílovci chybělo, tedy pohyb, málo jsme běhali, nebyli jsme důrazní a agresivní v osobních soubojích, jsme tentokrát měli,“ zdůvodnil triumf a rozdíl oproti víkendu, kdy MFK padlo doma s Bílovcem, ačkoli hrálo víc než poločas přesilovku, trenér Martin Štverka.

„Svou organizovanou hrou jsme soupeře pustili možná do dvou příležitostí a jednoho břevna. Jinak si myslím, že to bylo utkání v poli celkem vyrovnané a kromě dvou branek jsme měli i další možnosti,“ poukázal Štverka zejména na brejkové situace. „Celkově jsme proti kvalitnímu soupeři odehráli velmi dobré utkání, které se muselo líbit,“ těšilo hlavního trenéra.

close info Zdroj: facebook MFK Vítkovice zoom_in Trenér Vítkovic Martin Štverka.

Netěší ho však jen pocit výhry a možnost, že by Ostravané mohli dostat atraktivního ligového protivníka, ale ještě jiná věc. „Dobrý pocit mám ještě z jedné věci. Když v lednu nastoupil, hráli jsme přáteláky i se třetí ligou a dostali jsme herně totálně na frak. Ve všech atributech nás přehrávali, neměli jsme na ně. O půl roku později mohu říct, že jsme udělali obrovský kus práce. I když v létě přišla celkem výrazná obměna, tak kluci chápou, co po nich chceme. To jsme prokázali v přípravě s Hlubinou i s Uherským Brodem a teď také,“ vysvětlil Martin Štverka.

„Bylo to o prvním gólu, kde jsme byli šťastnější a vstřelili jsme ho my. Pak se nám hrálo lépe, kdežto soupeř musel dobývat. Velmi dobře jsme to ale odbránili, navíc nám vyšel další brejk,“ dodal.

Tým si vzal k srdci jeho slova po Bílovci. „Po zápase i na tréninku jsem jim říkal, že mi nevadí porážka, zvlášť se špičkou divize, ale její způsob. Dostali jsme ťafku, teď jsme předvedli úplně jiný výkon a byli jsme odměněni. Spokojen bych však při tomto přístupu byl, i kdybychom s Frýdkem prohráli,“ podotkl Štverka.

Nad dalším soupeřem v poháru nepřemýšlí. Má někoho vysněného? „Vůbec ne, v žádném případě. Já o tom ani nepřemýšlel, to vám řeknu na rovinu, a ani v týmu jsem nic takového nezachytil,“ smál se Martin Štverka. „Třeba tady ale někdo atraktivní přijede. Uvidíme,“ uzavřel.

MFK Vítkovice – FK Frýdek-Místek 2:0 (1:0)

Branky: 45. a 76. Prince. Rozhodčí: Mankovecký – Dudek, Krupa. ŽK: Richtár, D. Nieslanik, Prince, Palej, Jež – Makowiecki, Obuch, Velička. Diváci: 150.

Sestava Vítkovic: Ognjanov – Tamajka, Mieszek, Bystřičan (84. Widura), Gaži (76. Fula) – Richtár, Palej, Jež (69. Eke), Enebi – D. Nieslanik (69. T. Nieslanik), Prince (84. Bilyamin). Trenér: Štverka.