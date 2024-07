Co šéfa vítkovické střídačky štvalo?

Řada neproměněných příležitostí. „Chtěli jsme vyhrát, postoupit, to se splnilo, nicméně sami jsme si to udělali těžší až do konce, protože během dvaceti minut jsme měli tři čtyři čisté gólové šance, které gólman fantasticky chytil. Musím ho vyzdvihnout. Aspoň jednu branku jsme ale vstřelili,“ hledal pozitivum.

V prvním poločase byl jeho tým podle vlastních slov dominantní. „Soupeř neměl nic většího, možná jednu příležitost, kterou jsme přežili. My jich ale měli víc, za neproměnění jsme však mohli být potrestáni,“ byl si vědom Martin Štverka.

Po změně stran se však hra významně vyrovnala, možnosti, které mohly zahýbat skóre, byly na obou stranách. „Petřvald byl díky své kvalitě a zkušenostem častěji na míči. Přece jen náš mladý tým pod tíhou zodpovědnosti ztrácel balony, neudrželi jsme je a Petřvald nás zatlačil jednoduchými nakopávanými míči. I nás podržel gólman, Tomáš Pavlík chytil dvě čisté šance,“ podotkl.

„Co mě ale zase mrzí, že jsme nedokázali se uklidnit druhým gólem, možnosti na znovu byly,“ pokračoval.

„S výkonem nejsem spokojený, protože jsme se přizpůsobili soupeři, jeho jednoduché hře. Nehráli jsme, co bych si představoval a chtěl. Kromě těch prvních dvaceti minut. Zejména druhý poločas se mi ale nelíbil. Z toho jsem trochu zklamaný,“ uzavřel trenér Vítkovic, které vstoupí do čtvrté nejvyšší soutěže na začátku srpna duelem na půdě Břidličné.

FK Petřvald na Moravě – MFK Vítkovice 0:1 (0:1)

Branka: D. Nieslanik. Rozhodčí: Macrineanu – Dudek, Láryš. ŽK: Kalfas, Kovařík, Pohorelli, Huvar, Barkov – T. Nieslanik. Diváci: 127.

Vítkovice: Pavlík – Tamajka (80. Keňo), Mieszek, Bystričan, Fula (80. Kantor) – Richtár, Palej, Eke, Enebi Friday (90. O. Tarasenko) – D. Nieslanik, T. Nieslanik (70. K. Tarasenko). Trenér: Štverka.