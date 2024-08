„Když nebudu brát teď ten poslední zápas (pohárová výhra 1:0 v Petřvaldu na Moravě), který byl asi vrcholem přípravy, protože jsme to brali jako generálku, tak příprava nám opravdu vyšla výsledkově a převážně i herně,“ potvrdil trenér Martin Štverka. „Ve všech zápasech to bylo opravdu dobré. Stříleli jsme i hodně branek, herně pohledné, a na Slovensku nás za předvedenou hru chválili. Byli rádi, že jsme tam přijeli. Takže určitě spokojenost,“ dodal kouč.

Brankář Ondřej Kolenko (návrat Hlučín), pak Rostislav Chylek (Opava), Matteo Burgo (Petřvald n. M.), Lateef Olayemi Olawunmi (Hranice) a Chidera Jude Agbo (Třinec). „Tohle ale bylo plánované, protože chceme hráče posouvat nahoru,“ uvedl Štverka s tím, že ještě Daniel Novák zamířil do Pusté Polomi.

Naopak tým posílili Matěj Mieszek (Třinec), Josef Bystřičan (Valašské Meziříčí) a brankář Ognjan Ognjanov (Petřvald n. M.), který se tak do Vítkovic po letech vrátil. „Vzhledem k tomu, že Ondra Kolenko nebyl naším gólmanem, tak jsme chtěli, aby jím někdo byl. Ondra chtěl bojovat o místo v Hlučíně, tak jsme se museli poohlédnout jinde a vytipovali jsme si Ognjanova,“ vysvětlil Štverka.

Posilu však nyní trápí zdraví, pohár tak odchytal mladý Tomáš Pavlík. „Tomáš je velmi kvalitní, už to předvedl i v jarní části, kdy za nás dvakrát odchytal velmi dobře utkání. Ale byl hlavně pro dorost. Ognjanov se zranil na Slovensku, Tomáš to tam odchytal celé znovu, za což ho musím pochválit. Teď to Ognjanov před zápasem zkoušel, ale nešlo to, Tomáš nás podržel, je připravený, nicméně v pozici jedničky je Ognjanov,“ nastínil jasně trenér.

Po jarních záchranářských pracích, které ale tým vynesly do lepšího středu tabulky a na pozici druhého nejlepšího jarního celku, chce Štverka hrát zase výš. „Výkony i výsledky byly dobré, teď nám vyšla příprava, takže ambice bych asi vyloženě neříkal, že chceme postoupit. Na to tam budou jiní vlčáci, navíc jsme pořád v procesu přerodu, chceme zabudovávat mladé hráče a hlavně své. Na druhé straně chceme vyhrávat každý zápas, což klukům neustále vštěpujeme,“ prohlásil Martin Štverka.

„Určitě to ale není tak, že bychom měli vyhlašovat boj o postup. Víme, kde máme svoje slabiny, navíc užší kádr. A zejména mladý. Chceme být nepříjemní, vyhrávat a uvidíme, na co to bude stačit. Vítkovický fanoušek by si ale zasloužil, aby klub byl jednou ve třetí lize,“ podotkl Martin Štverka.

Na rozjezd zajíždějí Vítkovice v sobotu do Břidličné. „A pak máme opět venku Polanku,“ upozornil trenér. „V Břidličné jsme naposledy vyhráli, ale nemám žádné zprávy, jestli posílila. Myslím si však, že tam nespali a zejména doma budou nepříjemní. Celkově nás nečeká jednoduchý start, takže uvidíme, mužstvu však věřím, že se s tím porve a do sezony úspěšně vstoupíme. Jdeme do toho s respektem i nažhavením,“ uzavřel Martin Štverka.