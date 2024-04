Bezbrankové skóre zároveň znamená, že na jaře vyšel poprvé naprázdno kanonýr Denis Nieslanik. „Měl dvě dobré příležitosti, bohužel nám to tam nepadlo, Bílovec nám jednou zahrozil, ale jinak jsme ho v prvním poločase přehrávali,“ ohlížel se za průběhem vítkovický trenér Martin Štverka.

„Myslím si, že i ve druhé půli jsme byli lepší, hlavně na míči, ale i přes horší stav hřiště jsme kombinovali, výrazněji jsme se dopředu ale neprosadili. Soupeř se nám pak vyrovnal, i když v závěru jsme měli pár závarů, které s trochou štěstí mohly skončit gólem,“ pokračoval Štverka v hodnocení.

Vítkovice ukončily sérii Bohumína. Štverka: Kluci už pochopili, co po nich chci

„Když to shrnu, těžko a vyrovnané utkání na složitém terénu, ve výsledku remíza asi zasloužená,“ dodal kouč Vítkovic.

Je tak s bodem spokojený? „Je to plus bod zvenku do tabulky. Zároveň soupeř vyměnil trenéra, dostal nový impulz, dobře se připravil, takže myslím, že spokojený být můžu, i když jsme samozřejmě chtěli vyhrát. Čeho si cením, je čisté konto. A bod určitě beru,“ uzavřel Martin Štverka.

FC Bílovec – MFK Vítkovice 0:0

Rozhodčí: Slováček – Zapletal, Vychodil. ŽK: Heiník, Dresler – Tamajka. Diváci: 328.

Sestava Vítkovic: Kolenko – Tamajka, Palej, Agbo, F. Gaži – Zogata – Chylek (66. Malý), Olawunmi Lateef, T. Nieslanik (78. Fula) – Kostelanský – D. Nieslanik. Trenér: Štverka.