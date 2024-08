Oba týmy v týdnu prošly přes třetiligové soupeře dal v poháru, nadšení a pozitivní naladění bylo znát. „Na domácích to povzbuzení bylo patrné,“ přitakal trenér Vítkovic Martin Štverka. „První poločas byl v zásadě vyrovnaný, byť jsme byli častěji na míči, ale výraznou převahu jsme neměli. Nicméně nám pomohlo, že jsme se ke konci prosadili po centru Tamajky. Navíc do druhé půle jsme vstoupili výborně,“ pochvaloval si Štverka.

ve zbytku zápasu jeho svěřenci protivníkovi nic vážnějšího nedovolili. „Frenštát hrál, ale maximálně po šestnáctku, a my zahazovali brejkové situace. Dvakrát Richtár měl velkou šanci před gólmanem, nedal, jednou Enebi a k tomu i Denis Nieslanik. Trochu jsem se bál, abychom nebyli potrestáni, soupeře jsme však už do ničeho nepustili,“ těšilo Martina Štverku.

Vítkovice si tak vzaly zpět ztracené body za domácí porážku s Bílovcem. „Bylo to pro nás těžké utkání, protože jsme hráli v týdnu a do toho máme několik zraněných hráčů, teď se k nim přidal Prince. Bylo to trochu na krev, ale kluci to zvládli a myslím si, že máme zasloužené tři body,“ hodnotil kouč Ostravanů.

Tomu podřídil i hodnocení výkonu. „Bylo to tak na padesát šedesát procent našich možností, ale vzhledem k těžkému utkání ve středu, kdy si kluci sáhli dost do svých sil, i těm zraněním, že jsme nasadili sedmnáctiletého Widuru, musím být spokojený. Nebyl to perfektní výkon, ten kluci podali ve středu,“ uzavřel Martin Štverka.

Beskyd Frenštát pod Radhoštěm – MFK Vítkovice 0:3 (0:1)

Branky: 43. Enebi, 46. D. Nieslanik, 90+4. Widura. Rozhodčí: Smýkal – Ganaj, Novák. ŽK: Biedermann, Macík – D. Nieslanik, T. Nieslanik. Diváci: 362.

Sestava Vítkovic: Ognjanov – Tamajka, Bystřičan, Mieszek, Gaži – Richtár (88. Sýkora), Palej, Enebi (88. Fula) – Jež (85. Widura), D. Nieslanik. Prince (18. T. Nieslanik). Trenér: Štverka.