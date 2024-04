„V tomhle zápase jsme fakt dva body ztratili, což mě mrzí, i když šlo o dobrý zápas s kvalitním soupeřem. Když si to tak vezmu, tak většinu nových hráčů Havířova jsme oslovili i my. Byli jsme jim vyrovnaní, ne-li v určitých pasážích lepší. Oni zase byli silní na míči,“ ohlížel se Štverka za utkáním.

Vítkovicím se vyplatila hra z bloku. „Dařilo se nám chodit do situací, kdy jsme před brankou Havířova vytvořili závary, dva góly a další asi čtyři stoprocentní možnosti, ale ty jsme nevyužili. Buď jsme trefili břevno, nebo nás vychytal Lašty, i když i on nám málem jednou pomohl, bohužel Nieslanik netrefil zpoza šestnáctky odkrytou bránu,“ litoval Martin Štverka.

Nakonec domácí zradilo nedůsledné bránění. „První gól asi přišel brzy. Pak jsme běželi ve dvou hráčích na Laštyho, jenže jsme to vyřešili špatně a z rozehrávky jsme inkasovali na dva dva. To by se stávat nemělo,“ byl si jistý kouč Vítkovic. „V poslední minutě nás ještě musel podržet Ondra Kolenko, jinak bychom byli bez bodů úplně. To by ale bylo kruté,“ podotkl Štverka.

„Hned po utkání mi to tak nepřipadalo, ale když jsem se na to díval znovu, i na ty naše šance, tak musím říct, že jich bylo dostatek a výsledek je ztrátou. Ale i povzbuzením, protože jsme bodovali se soupeřem, který snad osmnáctkrát v řadě neprohrál, má velkou kvalitu,“ uznal.

Vítkovice ukončily sérii Bohumína. Štverka: Kluci už pochopili, co po nich chci

„Kdyby mi po Bruntálu někdo řekl, že odehrajeme tak dobrý zápas, v takovém tempu, nevěřil bych. Takže hlavy nahoru a těšíme se na další boje,“ uzavřel Martin Štverka, jehož mužstvo v sobotu zajíždí na půdu lídra z Hlubiny.

MFK Vítkovice – MFK Havířov 2:2 (1:0)

Branky: 7. Malý, 68. D. Nieslanik – 78. Zaremba, 85. Jež. Rozhodčí: Poláček – Kostelník, Svoboda. ŽK: D. Nieslanik, Zogata, Malý, Štverka (trenér) – Schaffartzik, Jež, Bugáň (asistent trenéra). ČK: 90+3. Bugáň (asistent trenéra, Havířov). Diváci: 215.

Sestava Vítkovic: Kolenko – Burgo, Palej, Agbo, F. Gaži – Zogata – Malý, Olawunmi Lateef, T. Nieslanik (64. Fula) – Kostelanský (76. Chylek) – D. Nieslanik (90. Novák). Trenér: Štverka.