První gól z penalty hned v úvodu, pak v rozmezí 30. a 42. minuty další tři. Denis Nieslanik potvrdil, že mu to v nové sezoně střílí a táhne tak Vítkovice. „Bez spoluhráčů, kteří by mi šance připravili, by to ale nešlo. Teď výborně pracovali Enebi a Matyáš Richtár,“ pochválil parťáky útočník.

Ačkoli se to nezdá, nebylo daleko od dramatu. Právě pětadvacetiletý autor sedmi sezonních tref mohl další přidat hned na startu druhého půle, místo toho však na opačné straně snížil Puchel a vzápětí měli domácí penaltu. Kovařík však minul. „To byla zlomová chvíle,“ připustil trenér Petřvaldu Jiří Halamíček.

„Klukům budu vyčítat, že nezachytávali rychle kontry Vítkovic. Měli je přerušovat na polovině hřiště,“ nastínil kouč potíž. „Za mně jsou Vítkovice průměrný mančaft, zápasy mu ale lámou rozdíloví a rychlostně dobře vybavení hráči. Pokud tyto nedokážete eliminovat, máte problém. A my to nezvládli,“ přiznal. „V poločase jsme udělali změny a pomohlo to. Navíc když hosté prostřídali, bylo znát, že jsou poloviční,“ doplnil otevřeně Jiří Halamíček.

Popsal i to, jak se mu mužstvo o přestávce za stavu 0:4 zvedalo. „Složitě, ale povedlo se. Byl křik, ale také jsem řekl, že nemáme co ztratit, že můžeme být už jen slavní, kdybychom s tím něco udělali. Dali jsme rychlý gól, škoda té penalty. Kdyby se proměnila, bůhvíjak by to skončilo. Ale to je jen ‚kdyby‘,“ povzdechl si.

Hosté, které už v úterý čeká pohárový duel s Hlučínem, byli o poznání spokojenější. „Přijeli jsme sem s respektem, protože proti nám stál kvalitní a zkušený tým, kterému se teď daří. Chtěli jsme být aktivní směrem dopředu, agresivní a vysoko získávat balony, abychom se pak prosazovali po křídlech, což se povedlo. Navíc po krásných akcích,“ ocenil trenér Vítkovic Martin Štverka.

Denise Nieslanika za jeho produktivitu pochválí. „Ty možnosti mu ale připravil tým, on byl tam, kde být má. Je to střelec,“ usmál se, byť i v něm po vstupu do druhé půle trochu hrklo.

Atmosféra utkání Petřvald na Moravě - Vítkovice. | Video: David Hekele

„Kluky jsme nabádali, aby šli do hry jako za stavu 0:0, jako do nového zápasu, aby si nezkazili dojem z prvního poločasu. Denis měl svou šanci proměnit, protože gól z brejku – vlastně z první pořádné střely domácích na bránu – s týmem zamával,“ věděl Štverka. „Naštěstí penaltu Petřvald neproměnil, naopak my jsme dali pátou branku, čímž jsme to definitivně zlomili,“ oddechl si.

„Pak jsme to prostřídali, naše hra šla dolů, protože došlo k jejímu narušení. Zároveň ani stávající hráči těm novým nepomohli. Nakonec nás soupeř dvakrát potrestal, což by se za vyrovnanějšího stavu dít nemělo,“ podotkl Martin Štverka.

I vzhledem k brzkému utkání ve 2. kole MOL Cupu s Hlučínem je rád, že některé hráče mohl pošetřit. „Je to ošidné. Nebudu zastírat, přáli jsme si aspoň druholigového soupeře, čímž nechci říct, že Hlučín není atraktivní. Zároveň je silný, dlouhodobě špička třetí ligy, byť v kontextu dalších možností to svádí k tomu, že je hratelný. Nečeká nás nic jednoduchého, ale my do toho půjdeme jako minule na Frýdek s pokorou a možností se opět ukázat. Nemáme co ztratit, ale výsledek z Petřvaldu je velkým povzbuzením. Půjdeme do toho s čistou hlavou a s cílem odehrát dobrý zápas,“ poznamenal Martin Štverka.

A co si z utkání vezme Petřvald? „Musíme na to zapomenout. Pondělní trénink určitě nebude lehký, ale chceme se připravit na Bílovec,“ zakončil Jiří Halamíček.

FK Petřvald na Moravě – MFK Vítkovice 3:6 (0:4)

Branky: 47. a 90. z pen. Puchel, 82. Macíček – 7., 30., 32. a 42. Nieslanik, 62. Richtár, 71. Jež. Rozhodčí: Pavlica – Vychodil, Smýkal. ŽK: Pyclík, Burgo, Halamíček (trenér) – Tamajka, Michlík, Jež, T. Nieslanik. Diváci: 103.

Petřvald: Chmiel – Burgo (66. Barkov), Švec, Schaffartzik, Kalfas (46. Puchel) – Dujsík (46. Ciesarik), Vengřinek (66. Buryan), Opatřil, Pyclík (66. Macíček) – Celba – Kovařík. Trenér: Halamíček.

Vítkovice: Pavlík – Tamajka, Mieszek, Bystřičan, Michlík – Jež (73. Tarasenko), Palej, Eke (78. Sýkora) – Richtár (73. Abdullahi), D. Nieslanik (73. T. Nieslanik), Enebi (78. Fula). Trenér: Štverka.