„Přestali jsme se bát hrát a vytvářeli jsme si tlak,“ řekl Štverka. Vítkovice těžily z chyb soupeře v rozehrávce. „Z toho jsme měli pološance, které jsme ale neproměnili. Nicméně nula nula byl asi zasloužený poločasový stav,“ připustil.

Bylo tak zřejmé, že asi rozhodne jeden gól, jedna povedená akce. „Chtěli jsme být trpěliví, což se ukázalo být správné, i když třeba v jedné šanci Denis Nieslanik trefil jen tyčku. Šanci měl i Enebi, Opava hrozila z brejků. Nakonec po dobrém centru Tamajky se trefil Tobias Nieslanik. Vyrovnané utkání, ale asi jsme měli větší vůli po vítězství,“ oddechl si Martin Štverka.

Ve zbytku zápasu se Ostravané zapotili, aby hubený náskok udrželi, ale povedlo se. „Výsledkově nám to jde, herně nám to hapruje, ale hrajeme dobře do obrany, což vyrovnává fakt, že nedáváme víc gólů. To mě trochu trápí, protože šance máme, jindy by nás to mohlo mrzet,“ uvědomil si Štverka.

Negativum je, že se Vítkovice musí aktuálně obejít bez kapitána Matyáše Richtára. „Má určitý problém s kotníkem. Sice jsme ho do sestavy dali, zatejpovali jsme to, šel to vyzkoušet, ale nastoupit nemohl. Byl sice na střídačce pro akutní případ, ale nebylo třeba ho nasadit a radši jsme ho pošetřili. Snad se to dá brzy dohromady,“ uzavřel Martin Štverka.

MFK Vítkovice – SFC Opava B 1:0 (0:0)

Branka: 60. T. Nieslanik. Rozhodčí: Poláček – Novák, Broskevič. ŽK: Palej, Enebi – Cabrera, Whiffen, Chylek. Diváci: 150.

Sestava Vítkovic: Ognjanov – Tamajka, Bystřičan, Mieszek, Gaži – Eke (89. Widura), Palej, Jež (60. Bilyamin) – T. Nieslanik (75. Fula), D. Nieslanik, Enebi. Trenér: Štverka.