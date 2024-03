Domácí trenér vyslal do utkání proti soupeři, který na podzim nasbíral pouhé čtyři body, několik posil, včetně dočasné výpomoci z Orlové – exligového brankáře Antonína Bučka. Jenže děravou obranu to úplně nezacelilo, Vítkovice prohrávaly už v úvodu.

Věc se opakovala i po přestávce, kdy na Rončákův zásah navázal Gramel. „Opět individuální chyba, po které jde soupeř sám na bránu,“ povzdechl si šéf vítkovické lavičky. „Pak už to byla spíše křeč. Územní převahu máme, ale do útočné fáze jdeme v malém počtu, čemuž se Bruntál ubránil. A když už něco máme, zahodíme to,“ dodal Martin Štverka.

Impulz nedodalo ani snížení Denise Nieslanika. „Já myslel, že nás to trošičku nakopne, ale byla to jen planá naděje. Vůbec se netlačíme do zakončení, takže ve výsledku je to zasloužená porážka,“ uznal Štverka.

„Samozřejmě Bruntál to odehrál velmi zkušeně, hru kouskoval, polehávali, jestli se hrálo šedesát minut čistého času, tak to bude moc. Ale o Bruntálu to nebylo, rozhodčím také ne, je to jenom čistě čistě o nás, o našem přístupu, jak k tomu k tomu každý hráč přistoupil,“ doplnil trenér Ostravanů, kteří jsou nadále desátí, někteří protivníci na spodku tabulky se jim ale přiblížili.

„Jsem samozřejmě nervóznější, tenhle zápas jsem si představoval trochu jinak. Nicméně nejsem naivní, nepřišel jsem udělat zázrak během jednoho přípravného období, ale věřím, že na delší dobu a s koncepcí, že mužstvo předělám k obrazu svému,“ poukázal na svá dřívější slova.

V zimě nedorazili někteří hráči, které si vytipoval, hodlá tak bojovat s tím, co má. „Musím. Zároveň ale nechci mít problémy se záchranou, což hrozí, takže je nutné sbírat body. Nicméně koukám i do budoucnosti, abychom v dalších měsících mužstvo zlepšovali,“ vylíčil Štverka. „Musíme si pořádně sednout na zadek, což už klukům říkám nějakou dobu, a pracovat. Dostat se z toho sami, nikdo jiný nám nepomůže,“ měl jasno kouč.

O víkendu se Vítkovice – opět doma – pokusí o první jarní body proti Krnovu. Klub se snaží o to, aby brankáři Ondřeji Kolenkovi byla odpuštěna druhá polovina dvouzápasového trestu z podzimu, čímž by mohl nastoupit. Jinak bude muset spoléhat na ještě jednu pomoc Antonína Bučka, ovšem pokud Orlová k tomu nesvolí, zbyde pouze varianta dorostence Tomáše Pavlíka. „Já ale věřím, že bude moci chytat Ondra,“ uzavřel Martin Štverka.