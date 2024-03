Nejvíc ho mrzí situace okolo brankáře Víta Baránka, který se po dvou měsících přípravy rozhodl nepokračovat. „Přitom jsme jiné gólmany, kteří se hlásili, odmítli. Byla to čára přes rozpočet. Budeme to muset potom řešit,“ pronesl Štverka, pro něhož je to nemalá komplikace.

Klub totiž přivedl z Hlučína Ondřeje Kolenka, jenže ten nemůže kvůli červené kartě v prvních dvou zápasech chytat. V mírné krizi tak sáhl k neobvyklému kroku. Ze Slavie Orlová si vypůjčil exligového gólmana Antonína Bučka, jenž chytal už i většinu generálky proti Dolnímu Benešovu (0:0).

„Známe se dlouho, jsme kamarádi, tak jsem ho požádal o výpomoc. Orlová souhlasila, za což musím poděkovat,“ oddechl si Štverka, který tak má v kádru pět nových jmen.

Z Ludgeřovic přišel stoper Filip Kostelanský, který má s divizí zkušenosti, na stejný post dorazil po podzimu v Brušperku Pavel Valík, z Petřvaldu Filip Novák. Angažovat se podařilo Tobiase Nieslanika z Třince, návrat z Frýdlantu hlásí David Zogata. „Pokud jde o odchody, tak v kádru už nejsou jen brankář Mrózek a skončil Samuel Fulier,“ informoval Štverka.

I bez opor začal Štverka ve Vítkovicích dobře: Na mnohém ve hře lze stavět, řekl

„Chtěli jsme kádr hlavně rozšířit, protože na podzim nebyl dostatečně početný. Navíc ani hráči ze zahraničí nedělali dobrotu. Zda je tým i kvalitní, to ukáže až soutěž,“ chtěl se nechat překvapit kouč, který byl v přípravě spokojený s tréninkovou docházkou.

Až na výjimku v podobě Filipa Gažiho Vítkovice netrápila zranění. „Samozřejmě chceme vyhrávat, ale mužstvo prošlo změnami a v zápasech to bylo vidět. Na třetí ligu teď nemáme, to bylo znát, zároveň třeba proti soupeřům z krajského přeboru jsme tolik nedominovali. Některé zápasy mohly být lepší,“ ohlížel se za uplynulými týdny šéf vítkovické lavičky.

Vítkovice porazily Nový Jičín (3:0), Slavii Orlová (3:2) a Brušperk (4:2), naopak padly s Frýdkem-Místkem (0:2), Třincem (0:4), Zlínskem (0:4), nebo remizovaly s Přerovem (2:2) a v již zmíněné generálce s Dolním Benešovem (0:0).

Štverka o návratu do Vítkovic: Myslel jsem, že to bude snazší. Co klub limituje?

„Výsledkově nám generálka nevyšla, ale to stejné jako proti Dolnímu Benešovu, nás bude čekat v sobotu s Bruntálem. Hrál dobře v obranném bloku a my se neprosadili. Přitom šancí bylo dost, snad si to kluci nechali na víkend. Věřím, že jsme nechystaní,“ doufal Martin Štverka.

Domácí duel s beznadějně posledním Bruntálem vnímá jako zásadní, aby se Vítkovice lehce odpoutaly od spodních pater tabulky. „Bude se hrát na umělce, může to nastínit to, kde se budeme pohybovat. Pokud to nezvládneme, tak to bude těžké a boj. Když ano, tak získáme sebevědomí a mohlo by to být dobré,“ odhadoval Štverka. „Zároveň je to jen jeden zápas, takže bych to nezveličoval,“ dodal.

V šatně prý panuje natěšení na start soutěže. „Je to pro nás výzva, abychom ukázali, že chlapci, kteří šli jinam, udělali třeba chybu. Chceme pracovat na sto procent a třeba překvapíme. Musíme být ale trpěliví,“ upozornil na závěr trenér.