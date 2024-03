Před týdnem Vítkovice nečekaně padly doma s posledním Bruntálem a důležitost nadcházejícího klání byla dána. Tradiční klub by se totiž nerad ještě více namočil do bojů o záchranu.

„Nerozumím, že si to na této úrovni dovolil, absolutní nedisciplinovanost, která nás na celý poločas poslal do desíti. Ve výsledku nám to možná ale pomohlo,“ připustil kouč, když po červené kartě během 12 minut dvakrát udeřil Denis Nieslanik.

Deset minut před koncem sice snížil krnovský Martin Váňa, v závěru ale vrátil Vítkovicím náskok opět Nieslanik, a na třech bodech pro ostravský celek nic nezměnilo ani gól Jiřího Mráze. V té době už i hosté hráli v deseti po vyloučení Igbinoby.

„Myslím si, že jsme druhý poločas odehráli opravdu dobře. To musím kluky pochválit, protože dřeli a i přes oslabení byli lepší. Kromě tří gólů jsme měli ještě minimálně dvě tutové šance, kdy třeba šel sám na branku Chýlek,“ podotkl Martin Štverka.

„Co mě mrzí, že si to sami komplikujeme. Necháme si dát gól přímo z rohu, pak jsme málo agresivní ve svém vápně. Pak je z toho zbytečné drama. Ale jsem rád, že nás vývoj nezlomil, ukázali jsme vůli a srdce. Na tomto výkonu určitě lze stavět,“ podotkl šéf vítkovické lavičky s tím, že neúspěch s Bruntálem tým hodil za hlavu. Nervozita v šatně nebyla. „Ale uvědomili jsme si, že takhle to dál nepůjde,“ zmínil Štverka.

NIESLANIK? SPLNIL OČEKÁVÁNÍ

Produktivita Denise Nieslanika ho nepřekvapila. Pětadvacetiletého útočníka zná už dřívějška, když ho chtěl už do třetiligového Dolního Benešova. „Později byl pro mě prioritou přivést ho do Nového Jičína z Třince, kdy jsme se nebáli do něj vložit i větší finanční prostředky. Myslím si, že za ty dva tři roky ukázal, že góly dávat umí a očekávání splnil. Když jsem pak přišel do Vítkovic, věděl jsem, že v něm něco je,“ měl jasno Štverka.

Jelikož zná jeho možnosti, snaží se na něj patřičně tlačit. „Vím, co v něm je, musí pracovat pro tým víc a víc. Jsem na něj přísnější, ale on střelecké schopnosti v sobě má, to jsem poznal už v Jičíně. A teď to splnil do puntíku, protože nejenže dal góly, ale dominoval i ve hře,“ poznamenal hlavní kouč, přičemž podle něj Nieslanik může prorazit i výš, než v divizi.

V týdnu ho čeká také vyřešení nedisciplinovanosti kapitána Matyáše Richtára. „Ono totiž nešlo o výjimečnou situaci, něco jsme řešili už v přípravě, kdy jsem ho ve dvou zápasech musel po takových extempore nuceně střídat,“ přiznal kouč.

Nastavené meze však jeho svěřenec dlouho nedodržel, když soupeře udeřil hlavou na hlavu. „Asi bych to přirovnal k tomu blikanci. V poločase kluky hecuje, pak se začne hrát a za chvíli jde dolů. Tohle je neakceptovatelné. Disciplína je u mě číslo jedna, jsem na to hodně háklivý, kladu na to důraz. Něco jiného je červená karta po faulu, přerušení hry. Tohle nehodlám tolerovat, i když jde o našeho klíčového hráče, ale takhle se kapitán nechová. Kromě toho, že dostane trest na pár zápasů, to budeme řešit i v klubu. Ale je to naše interní věc,“ uzavřel Martin Štverka.

MFK Vítkovice – Kofola Krnov 3:2 (0:0)

Branky: 52., 60. a 90. D. Nieslanik – 81. Váňa, 90+5. Mráz. Rozhodčí: Korch – Poláček, Vlk. ŽK: Palej, Agbo, Chylek, Sýkora – Igbinoba, Havlíček, Lavrovič. ČK: 48. Richtár – 86. Igbinoba. Diváci: 105.

Sestava Vítkovic: Kolenko – Richtár, Tamajka, Olawunmi (90. Matejov), Gaži, D. Nieslanik (90. Sýkora), Zogata, T. Nieslanik (83. Kostelanský), Palej, Chidera Agbo, Chylek (90. Burgo). Trenér: Štverka.