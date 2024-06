Dneska to asi můžete eventuálně přiznat. Nehrklo ve vás po úvodním kole s Bruntálem, že spadnete do bojů o záchranu?

Určitě bychom měli být spokojeni. Příprava byla všelijaká. Ne, že by se nevydařila, ale mužstvo se dávalo dohromady, skládalo, zvykalo si na realizační tým. Start s Bruntálem byl hrůzostrašný. Bohužel, ale možná nás to dobře namotivovalo, případně jsme si všichni uvědomili, že soutěž bude extrémně náročná a vyhrát může každý s každým. Ve výsledku nám to i pomohlo. Když to hodnotím, určitě převažuje spokojenost. Uhráli jsme nejen dost bodů, ale především předvedená hra byla velmi dobrá. Vše podrženo tím, že jsme dávali celkem dost gólů. Nejvíc v soutěži, máme i nejlepšího střelce soutěže, Denis Nieslanik měl přitom na podzim jen čtyři góly. To je také povzbudivé, pro něj i klub.

(pousměje se) Nebudu lhát, to víte, že mě to napadlo. I skrz tu zimní přípravu, protože výsledkově nebyla dobrá. Na soupeře z třetí ligy tým neměl. Nejen aby hrál vyrovnané zápasy, ale vůbec důstojně. Byli jsme přehráváni ve všech atributech. Navíc i blok proti týmům z krajského přeboru jsme zvládli s odřenýma ušima, nevyšla ani generálka s Dolním Benešovem. V souvislosti pak s Bruntálem napověděla, že mužstvo nebylo schopno mít patřičnou kvalitu. Takže ano, napadlo mě to, že se budeme trápit.

Co jste dělal?

Věděl jsem, že nějakou zkušenost v tomto už mám, i s bojem o záchranu, takže jsem věřil svojí práci s týmem, i týmu samotnému, že to zvládneme. Měl jsem strach, ale nikdy jsem nezapochyboval, že bychom měli být vyloženě na padáka. Ale nebudu lhát, po Bruntálu mi nebylo dvakrát dobře. Spíše šlo o to, aby se změnilo něco v kabině, kluci musí pochopit, s čím jsem tam přišel.

A to bylo?

Že musí stoprocentně pracovat po celých devadesát minut. Zároveň musíme mít pokoru a úctu ke každému soupeři, nikdo se neporazí sám. To si myslím, že po takovém zápase, kdy v šatně létaly koše a všechno možné, to kluci pochopili a vzali to za správný konec. Nakonec jsme to dovedli ke klidu celkem rychle, mohli jsme se pak připravovat tak, abychom se zlepšovali a ke konci sezony dostali příležitost i hráči, kteří nehráli pravidelně. A to i kluci, kteří chodili za dorost i béčko pomoci k postupům.

Takže létající koše vás jako tým nastartovaly?

Asi jo. Tam to nebylo jen o prohře, ale my jsme hráli velmi špatně. Neměli jsme dobrý přístup, přišlo vlastně podcenění, i když jsem kluky upozorňoval, že nechápu, jak by mohli oni někoho podceňovat, když hrajeme o holé bytí a nebytí. Musel přijít jasný signál, aby si to uvědomili. Bylo to těžké, hned v dalším domácím zápase doma s Krnovem se nám brzy svou hloupostí vykartoval Richtár. V té chvíli to nebylo příjemné. Nicméně tam se to hodně zlomilo, kluci v deseti dokázali zápas vyhrát. To nás nastartovalo.

Denis Nieslanik, útočník MFK Vítkovice.Zdroj: archív Denise Nieslanika

Co střelecky probudilo Denise Nieslanika?

Hlavně jeho tvrdá práce. Znám Denise dlouho, vím, jak se chová na hřišti, vím o jeho hlavě, jak je nastavený. První půlrok neměl dobrý, nebyl v pohodě. Jestli na tom mám podíl, nevím, ale hlavně je to jeho zásluha. On ví, že je střelec, že na to má, ale musí pracovat po celý zápas. Chytil to dobrým směrem, trénoval kvalitně, čímž nechci říct, že předtím ne, ale dřel. Samozřejmě, když se mi na něm něco nelíbilo, reagoval jsem, ale on ví, že jsem na něj přísnější, že mám na něj jiný metr, než na další hráče. Ale on to bere. Výsledkem je těch devatenáct branek na jaře. Je to hlavně jeho zásluha, já i tým jsme se mu snažili pomoci. Podmínkami i tím, že jsme chtěli hrát hodně útočně.

Vstřelil 23 branek. Udrží ho Vítkovice?

Stoprocentně. O tom jsem přesvědčený a věřím tomu. Nevím o ničem, že by měl někam jít. On to ale má nastavené tak, že ví, kde je mu teď dobře. Ve Vítkovicích je rok a chce se rozvíjet. Věřím, že není úmyslem klubu ho pouštět, i když pokud bude pracovat tak, jak pracoval na jaře, tak na vyšší soutěž má. Pořád se ale bavíme jen o půlroce, který musí potvrdit. Já mu vždy říkal, že je schopen za půl roku patnáct gólů dát. Dneska jich má devatenáct. To znamená, střeleckou jistotu musí musí prokázat i v dalším ročníku. Zároveň u něj to není jen o gólech. Pracoval velmi dobře i pro tým a to je pro mě důležité. Jako střední útočník dostane hodně nakopáno, ale vrací se mu to v tom, že si věří a tým na něj hraje.

Mladých hráčů, kteří by si mohli dělat zálusk na posun, však máte v týmu víc, že?

Stoprocentně. Kádr je opravdu mladý, takže moje vize je, aby ti kluci hráli co nejvyšší soutěž. Ať už jinde, ale byl bych rád, aby se tak časem stalo ve Vítkovicích, které nahoru patří. Ale pokud by to nedopadlo u nás, tak samozřejmě může o ně být zájem jinde. To už je pak na nich a na klubu. Ale určitě jsou tam kvalitní hráči.

A co tedy bude dál? Hodláte ve Vítkovicích pokračovat, potažmo kde bude potřeba tým posílit?

Ve Vítkovicích zůstávám. Měl jsem jednu konkrétní nabídku z třetiligového Hlučína, což by byla velká výzva, byl jsem za to rád, to se přiznám, nicméně přišla v nevhodnou dobu. Ve Vítkovicích jsem byl jen tři čtyři měsíce, nabalil jsem na sebe realizační tým, jemuž také patří poklona, takže jsem to odmítl. Nic jiného momentálně nemám. Majiteli jsem to sdělil, takže už dnes přemýšlím nad tím, koho přivést do týmu.

Kde vás nejvíc tlačí bota?

Určitě na postu gólmana. Končí Ondra Kolenko, který se vrací do Hlučína, kde je nový trenér, a chce ho vidět. To respektujeme. Zůstal nám tak jen Tomáš Pavlík, který teď vyšel z dorostu. V pátek ve Vratimově podal velmi dobrý výkon. Na tom lze stavět, ale na to, že Vítkovice jsou poměrně velký klub se spoustou soutěží, mají jediného gólmana. Proto hledáme dalšího.

Ještě někam je nutné posílit?

Celkově bojuji za to, abychom udrželi celý kádr. Mám zprávy, že by měli všichni zůstat, jen u zahraničních hráčů bude nějaká odměna. Končí Lateef, protože je hráčem Líšně. Otázka je potom, jak se vše vyvine okolo stopera Agba. Vím, že má nabídky do třetí ligy, ale je pochopitelné, že to kluk zkusí výš. My už nasadili Ekeho a Enebiho, kteří jsou šikovní a naši. Jaro odehráli převážně za béčko a dorost, kterému pomohli k postupu do druhé ligy, což byla priorita. Už nějakou dobu si je ale bereme do tréninku i zápasů a měli by být plnohodnotnou náhradou, protože ukázali, že týmu mají co dát. Enebi už gól dal, ve Vratimově i na dva přihrál. Nic to ale nemění na tom, že potřebujeme stopera. Uvidíme, jestli se dohodneme s Valíkem, a co bude s Agbem.