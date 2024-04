„Není to proto, že bych byl zhrzený, ohrnoval nad ní nos, bál se jí, nebo mi nezáleželo na klubu. Ba naopak, Indiáni byli vždy moje srdcovka, a tak to i zůstane. Nikdy mi nešlo o funkci a o moc, ale vždy jen o havířovský fotbal a o to, jak ho posouvat dál s pracovitými a zdravými lidmi. Obětoval jsem tomu i svou fotbalovou kariéru. Všichni, kdo mě opravdu znají, to vědí, a to mi stačí. Teď už to ale nejde a já ani nechci,“ vysvětloval.

V prosinci ho ale ve funkci sportovního manažera „Indiánů“ nahradil Pavol Bugáň, který jen pár měsíců předtím ukončil svou štaci v Řepištích. „Respektuji to. Tohle je fotbal a změny v něm jsou úplně normální. Je to jak v životě, všechno má svůj začátek i konec a já to takhle i beru,“ řekl tehdy Deníku Miroslav Matušovič, přičemž odmítl nabídku stát se šétrenérem havířovské mládeže.

Byl to trochu šok. Valná hromada MFK Havířov na konci minulého roku rozhodla, že se klub bude ubírat jiným směrem, než jaký nabral pod trenérským i manažerským vedením třiačtyřicetiletého Matušoviče. Ten v mateřském klubu hrál, trénoval a působil jako jeden z čelních představitelů plných deset let.

„Ano, je to pravda, je pravděpodobné, že by u nás mohl být, ale jak to bude konkrétně vypadat, se teprve uvidí, protože ačkoliv se známe a máme spolu solidní vztah, byli jsme v kontaktu teprve krátce. Zatím to spíše vypadá tak, že když bude chtít a dovolí mu to jeho vytížení, přijde si s námi zahrát. Jinak na tom mnoho zajímavého není,“ vysvětlil Deníku kouč Ostravanů.

Iniciativa ke spolupráci měla vzniknout na straně někdejšího střelce, který se však do žádné trenérské nebo funkcionářské role nehrne. „Spíše jde o to, že by rád ještě zahrál, takže uvidíme, jak na tom budeme my, co se týká ambicí i stavu kádru během sezony. Domluvili jsme se i s Radkem Řehulkou (předsedou klubu), že když bude chtít, může si s námi zatrénovat, případně nám vypomůže, pokud by to bylo třeba. Takový člověk je v kabině vždy vítaný. Záležet bude hodně na něm a jeho časových možnostech. Nic konkrétního ale říct nedokážu, rozhodně nejde o nic převratného,“ nastínil Adler.

Kouč Polanky o jaru i neprůstřelném Laštůvkovi: Posila celé divize. Co ambice?

„Je to spíše jeho iniciativa, my jsme s tím v pohodě, a pokud nám to pomůže, tak proč ne?“ dodal Lubomír Adler.

Ostatně chuť ve fotbale pokračovat vyjádřil na konci roku i sám Matušovič. „Fotbal jsem vždycky dělal poctivě a stejně tak ho chci dělat dál,“ řekl Deníku tehdy.

„Nějaká jednání proběhla, nabídky jsou z vyšších i nižších soutěží. Samozřejmě si všech vážím, ale ještě nevím, kam moje další cesta povede. Zatím tomu nechávám volný průběh. Pro mě je důležité, aby ten klub měl jasnou vizi a nějaký cíl,“ uvedl Miroslav Matušovič.