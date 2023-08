S velkou novinkou se musí hráči Unie v novém ročníku srovnávat. Zatímco loni byli v divizi nováčkem, nikde se od nich moc nečekalo, a mohli soka spíše zaskočit, aktuálně jsou považováni za favorita. To věděli v sobotu i Šumperk, který přijel do Ostravy hlavně bránit. Odpovídal tomu i silový profil mužstva.

„Postavili se v deseti na čtyřiceti metrech, sedm lidí do řady, kteří to pak kopali na rychlé útočníky. Nemohli jsme se do toho dostat,“ přiznal trenér Zdeněk Skotnica, jehož tým trefil v první půli jen tyč zásluhou Gevorga Badalyana.

MOL CUP: Hlubina má Slovácko, Baník možná proti Smetanovi. Co Opava a Karviná?

Mužstvo pak srazila individuální chyba. „Brankáři Otoupalíkovi vypadl míč po standardce a hosté dorazili,“ povzdechl si kouč nad zásahem Smrže s tím, že Hlubina nic nevzdala, trenéři oživili výkon čerstvými silami, ale na výsledku to nic nezměnilo.

Naopak Šumperk přidal ještě dvě trefy z kopaček Strnada a Ostrovky. „Chtěli jsme víc tlačit i pomocí obránců, ale oni si počínali v defenzivě velmi dobře, navíc jsme ještě dvakrát sami chybovali a z brejků inkasovali. Věřím ale, že kdybychom my dali první gól, byl by výsledek jiný,“ pokračoval šéf lavičky Hlubiny.

„Na hře do plných prostě ještě musíme zapracovat, zkusit přijít s myšlenkou navíc a překvapit,“ dodal Skotnica.

Z nováčka favorit. Stříbrná Hlubina bez kapitána, ale silnější. A sní o Baníku

Hlubinským to tak trochu zkazilo úvod ročníku, který si okořenili postupem z předkola přes Frýdlant nad Ostravicí (2:1) a minulou středu i Havířov (2:0) do 2. kola, kde se střetnou se Slováckem.

„V Havířově nám pomohl rychlý gól, pak jsme diktovali tempo hry, byli jsme lepší a přidali druhou branku. Domácí měli za první půli jen jednu šanci. Po pauze už to byla spíše údržba. Ale zasloužená výhra,“ ohlédl se téměř o týden zpět Skotnica, který si přál v dalším boji protivníka z nejvyšší soutěže.

„Chtěli jsme někoho z okolí – Baník, nebo Karvinou – je to Slovácko, z čehož jsem také nadšený. Kluci si mohou osahat tu nejvyšší kvalitu fotbalu v České republice, bude to svátek, na který se těším, protože jako hráč jsem si sám vyzkoušel,“ připomněl Skotnica, že v dresu Frýdku-Místku byl u vyřazení ostravského Baníku.

Kouč Skotnica o sezoně Hlubiny: Téměř nikdo nás nepřehrál. MSFL? Šatna půl napůl

„Není to nereálné, je třeba mít i štěstí, poctivě bránit a být nebezpečný. Rozhodně se nikoho nebojíme, byť záleží, s kým přijede soupeř. Pokud ale vydržíme úvodní tlak, bude to otevřený zápas. Věříme ve vlastní síly,“ doplnil trenér Unie.

TJ Unie Hlubina – FK Šumperk 0:3 (0:0)

Branky: 52. Smrž, 54. Strnad, 70. Ostrovka.

Sestava Hlubiny: Otoupalík – Frébort J., Tomek, Vykopal, Förster, Sasko (46. Foniok), Badalyan, Marciňa (60. Frébort D.), Hrušovský (60. Kalay), Konečný (46. Šindler), Schmutz (38. Bělíček). Trenér: Skotnica.