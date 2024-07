rozhodně co zlepšovat a musíme přidat, protože i když Bílovec má šikovné hráče, chtěl vyhrát víc, než my a zasloužil si to, tak to není směr, jimž se chceme ubírat. Tyto zápasy prostě zvládat musíme, pokud chceme být v divizi nahoře,“ pokračoval.

„Pár individuálních výkonů ale nebylo špatných. Jak jsme v týdnu pracovali na tom, abychom nenabízeli soupeři možnosti a sami se nedostávali do těžkých situací, tak to nebylo zlé. Ale teď potřebujeme víc kvality směrem nahoru,“ řekl. „Kluci, kteří přišli, jako Pavel Valík, nebo Lumír Krejčí, musí mít víc odvahy ve výstavbě, v rozehrávce, v rozjetí akcí… Přitom během času, kdy jsou s námi, už to věděli a uměli to. Teď do toho ale skočí hráči, kteří jsou šikovní, ale musí si zvyknout a dostat do sebe návyky, které vyžadujeme a na nichž stavíme. To zatím nemáme. Snad to do sebe během krátké doby dostanou,“ nastínil Lubomír Adler.

Mužstvo by podle něj potřebovalo ještě doplnit. Zejména do ofenzivy. „Kvůli konkurence i tomu, abychom při střídání mohli jít s kvalitou ještě nahoru, nikoli opačně,“ podotkl. „Každopádně věřím, že si tým brzy sedne, aby měl tvář jako ve spoustě zápasů na jaře. Do hráčů je potřeba dostat úspěch, aby to pro nás mělo smysl a nehráli jsme o osmý flek. To není zajímavé,“ uzavřel Adler.

FC Bílovec – FK SK Polanka 1:0 (0:0)

Branka: 86. Melecký. Rozhodčí: Ganaj – Banot, Broskevič. ŽK: Tomášek, Dostál, Gelnar – Gajďok, Krejčí. Diváci: 150.

Polanka: Kolenko – Krejčí, Valík, Gajďok, Rončka – Musila (70. Šebesta), Podešva, Ciku (46. Vachník), Kirschner, Tížek (88. Rozsypal) – Kohut. Trenér: Adler.