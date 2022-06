Kouč béčka Hlubiny Petrov: Postup chceme hlavně kvůli mladým. Co řekl k sezoně?

„Vždy, když můžeme udělat pomyslný krok a přitáhnout se k druhému třetímu místu na dva tři body, tak to nezvládneme. Nevím, jestli je to tíha okamžiku, nebo co, ale opakuje se to. V Polomi, v Jakubčovicích, v Kobeřicích…,“ vypočítával kouč Jan Woznica.

Solidní závěr ročníku nakonec ostravský celek vytáhl alespoň na čtvrtou příčku, což se ukázalo být klíčovým. Přesuny ve vyšších soutěžích totiž umožnily vedle suverénního vítěze Krnova i druhé Břidličné postup dalšímu klubu. A jelikož třetí Slavia Orlová odmítla, přišla řada na Hlubinu.

Trenér Hlubiny Woznica o pohárech: Trnitá cesta, mám radost. Ocenil Vendryni

„Pochopitelně musím být spokojený, že se to takto vykrystalizovalo. Šli jsme tomu ale celou dobu naproti, hráli jsme o co nejlepší umístění do poslední chvíle, posledního utkání, a teď se na nás usmálo štěstí. Víme, že jsme nevyhráli, ale historie se nebude ptát, jak k tomu došlo. Zkrátka jdeme do divize,“ je rád předseda Unie Pavel Ožana.

Mělo by jít o premiérovou účast ve čtvrté nejvyšší soutěži. „Co já pamatuji, což je padesát let, jsme tak vysoko nikdy nebyli. Ani nevím, jestli žije starší pamětník, než jsem já, který by řekl, že Hlubina už divizi hrála. Možná kdysi po válce, ale to byla úplně jiná struktura soutěží. Pro klub je to historický moment,“ podotýká Ožana.

Krčmařík: Každá trofej je pro Hlubinu cenná. Teď už chybí jen poslední pohár

Vše pak podtrhává bonus, protože postup A-týmu pomohl z okresu do I.B třídy i rezervě. Tým kouče Petrova sice ovládl svou skupinu městského přeboru, poté ale podlehl ve finálovém dvojzápase Velké Polomi (2:4 a 1:1). Přesto se dočkal. „Dvojitý postup, takže dvojitá radost,“ usmívá se Ožana s vědomím, že vedlo toho všeho Hlubina získala i okresní a krajský pohár.

„Když jsme to hodnotili po skončení sezony, byli jsme spokojeni s průběhem, ale chyběla nám ta třešnička na dortu v podobě postupů. Teď to takhle vyšlo a je to nádherné,“ dodává šéf Hlubiny.

Hlubina prospala v Kobeřicích poločas. Trojka se nás asi týkat nebude, tuší kouč

Kromě posil pro oba dospělé týmy však s kolegy musí řešit otázku trenéra A-týmu, jelikož Jan Woznica přijal nabídku divizního Bílovce. Jasno zatím není. „Probíhají jednání,“ říká Ožana s tím, že obě mužstva budou mít hlavní úkol v podobě pohodlné záchrany.

„Každý nováček se chce v nové soutěži zapracovat a být v klidném středu. To bude i náš případ. Zároveň áčko budeme chtít doplnit jen o jednoho dva hráče s divizní zkušeností. Určitě nechystáme žádné závratné změny, protože si to vybojovali tito kluci a je to jejich soutěž. Ať si to zkusí. Vždyť sám víte, že máme stále pár kluků, kteří postupovali před lety z okresu do I.B třídy. Takoví nechali na Hlubině srdce a myslím si, že bude pro ně čest hrát u nás i divizi,“ uzavírá Pavel Ožana.