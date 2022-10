Tři body navzdory marodce. Cenná a šťastná výhra, byl rád kouč Hlubiny Skotnica

Už před víkendovým kolem věřil, že by posun na úplnou špičku mohl vyjít. „Na pátečním tréninku jsme si říkali, že je Opava hraje těžký zápas s Karvinou a Bílovec v Bohumíně, který je doma silný. To se naplnilo, vše se sešlo v náš prospěch, navíc i s naší výhrou, za což jsme rádi,“ poukázal na nezdary do té doby vedoucí rezervy Slezského FC a druhého Bílovce.

„První místo je odměna pro kluky, kteří výborně pracují na tréninku i v zápasech a plní veškeré pokyny. Chceme si to užít co nejdelší dobu, udržet se tam co nejdéle a teď v Rýmařově výhrou potvrdit formu,“ vylíčil Skotnica.

Lehké to ale jeho mužstvo ani proti Frenštátu nemělo. „Prvních dvacet minut jsme klasicky spali. Stejně jako v Novém Jičíně, nebo s Valašským Meziříčím. Chvíli trvalo, než jsme se dostali do tempa zápasu. Potom jsme začali hrát kombinační fotbal, což vyústilo v branku na 1:0,“ přiblížil trenér trefu Chlopka.

Vedení ale domácím vydrželo jen sedm minut, než po standardní situaci srovnal Žák. „Otoupalík ji sice vytáhl na břevno, ale na dorážku jsme byli krátcí,“ podotkl Skotnica.

„Ve zbytku poločasu jsme mohli jednou dvakrát skórovat, nakonec jsme si to ale nechali na druhou půli. Do ní jsme vletěli, hýřili aktivitou, chtěli hrát fotbal, což vyústilo v pološance a rohové kopy, přičemž z jednoho jsme vstřelili vítěznou branku Schmutze. Jen škoda, že jsme náskok ještě nezvýšili a nedohráli to v klidu. Přesto jsme Frenštát už do ničeho nepustili, druhý poločas byl čistě v naši režii,“ uzavřel šéf lavičky Hlubiny.