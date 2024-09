Domácí prohrávali po trefě Střelce. Ve 40. minutě vyrovnal Kohut, ještě do přestávky poslal Polanku do vedení Pecuch, na což krátce po obrátce navázali Tížek s Vachníkem. „Začátek a vůbec prvních dvacet minut, to bylo z naší strany fakt hrůzostrašné. Všechno bylo špatně,“ nebojí se otevřeně hodnotit výkon svého týmu trenér Roman Fischer.

Polance pomohla pauza na pití uprostřed poločasu. „Řekli jsme si něco, změnili jsme rozestavení, trochu jsme hráče nabudili a postupně se naše hra zlepšila. Paradoxně nám pomohla i chyba Frenštátu, který si první gól dal téměř sám,“ přiznal Fischer.

„Za chvilku jsme dali druhý a potom jsme ten zápas ovládli, protože kluci si začali věřit a napadalo to tam,“ byl rád. „Ale to, co se dělo na začátku, se už nesmí stát. Je to velké varování,“ doplnil kouč s tím, že nevěří, že by šlo o podcenění soupeře.

V poločase nechal mužstvo v šatně, aby si vše vyříkalo mezi sebou. „Sami věděli, že to je špatně, že takhle se pokračovat nedá. Holt každý měl svůj úkol, ale ty se nedodržovaly. Třeba u standardních situací. Proto to vypadalo tak, jak to vypadalo,“ vysvětlil Fischer, který tak i svůj druhý zápas u týmu dovedl k výhře.

„Na druhé straně, otočili to, takže klobouk dolů před nimi, že to zvládli a mohli jsme díky tomu do hry zapojit i dorostence. Lepší soupeř by toho ale využil víc,“ doplnil.

FK SK Polanka – SK Beskyd Frenštát p. R. 6:1 (2:1)

Branky: 40. Kohut, 44. Pecuch, 48. Tížek, 51. Vachník, 70. Doležal, 90+2. Rozsypal – 15. Střelec. Rozhodčí: Láryš – Macrineanu, Broskevič. ŽK: Krejčí – Macík, Belojza Michal, Žáček. Diváci: 123.

Sestava Polanky: Kolenko – Krejčí, Valík, Blahuta, Rončka – Tížek (58. Rozsypal), Pecuch (85. Gembal), Podešva, Kirschner, Vachník (58. Doležal) – Kohut (85. Seidler). Trenér: Fischer.