Fotbalisté Hlubiny zvládli nedělní utkání 15. kola divize F v Bohumíně na výbornou. Na jejich hřišti zvítězili Ostravané 4:1 a poskočili na třetí místo tabulky, kde vystřídali Bílovec. Ten ztratil, když doma pouze remizoval 1:1 s Novým Jičínem.

FK Bospor Bohumín - TJ Unie Hlubina 1:4 (Divize F - 15. kolo, 26. 3. 2023) | Foto: FK Bospor Bohumín

„Jsem spokojený, za výhru jsme rádi. V dnešním zápase jsme do puntíku plnili vše, co jsme si řekli. Všem děkuji za obětavý výkon a potvrzení předešlé domácí výhry 2:0 nad Břidličnou,“ řekl trenér Hlubiny Zdeněk Skotnica. Třetí gól ve druhém jarním duelu vstřelil záložník Jiří Hrušovský, který přišel do Unie v zimě z Vítkovic.

Hosté měli důvod k úsměvům, domácí naopak smutnili. „Obrovité zklamání. Myslel jsem si, že po Polance na tom nemůžeme být hůř, a jsme… Za dva zápasy jsme neměli šanci a dostali sedm gólů. Trápíme se. Potřebujeme pomoc našich zkušených. Zatím se na jaře hledáme,“ uznal asistent trenéra Bohumína Patrik Poštulka.

Divize – 15. kolo (neděle 26. 3. 2023):

Bohumín – Hlubina 1:4 (0:1)

Branky: 58. z pen. Halaška – 26. Kalay, 65. Chlopek, 68. Hrušovský, 75. Foniok. Rozhodčí: Potiorek – Trigas, Broskevič. ŽK: Palej, Bloksch, Kodeš, Kubík – Chlopek, Hrušovský. Diváci: 250.

Hlubina: Otoupalík - Šindler, Tomek, Krčmařík, Frébort - Petrík (60. Knedla), Bělíček - Förster, Hrušovský (77. Schmutz), Chlopek (72. Badalyan) - Kalay (72. Foniok). Trenér: Skotnica.