„Zápas jsme chtěli vyhrát. V prvním poločase jsme šli také do vedení, bohužel po přestávce soupeř výsledek otočil. Musím uznat, že zaslouženě,“ poznamenal trenér Břidličné Jaromír Lukášek.

„Hlubina šla do vedení a my jsme nebyli schopni s výsledkem nic udělat. V týmu se nenašel nikdo, kdo by zvedl povadlý prapor, chyběly mi tam emoce. Soupeř byl na tom lépe i fyzicky,“ dodal domácí kouč.

1. kolo divize F (sobota 6. 8. 2022):

Břidličná – Hlubina 2:3 (1:0)

Branky: 25. Šmirják, 90. György - 52., 58. a 80. Chlopek. Rozhodčí: Kostelník – Vlk, Dudek. ŽK: György - Dawid, Bělíček. Diváci: 200.

Hlubina: Hatoň – Frébort, Tomek, Foniok (63. Paleček), Förster, Sasko (81. Kalfas), Chlopek (81. Knedla), Dawid (41. Petrík), Schmutz (63. Bělíček), Podraza, Krčmařík. Trenér: Skotnica.