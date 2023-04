„Polanka byla prozatím nejvíce nepříjemný soupeř. Jejich hráči byli hodně běhaví, presovali, mají mladý kádr. My jsme na to však byli připraveni a jejich přechodovou fázi jsme narušovali, což jim dělalo velké problémy a ve výsledku si nevytvořili vůbec nic, za což jsem rád,“ řekl trenér Hlubiny Zdeněk Skotnica.

„My jsme byli nebezpeční, agresivní a měli jsme herní převahu. O poločase jsem klukům řekl, ať pracují i nadále, že se jim to vrátí, což se stalo hned začátkem druhého poločasu. Škoda jen, že jsme nevstřelili více branek a konec zápasu byl trošku nervózní. Mrzí mě taky zbytečná červená karta ze závěru utkání,“ dodal Zdeněk Skotnica.

„V tomhle zápase nás míčová hra zvaná fotbal úplně minula. Bohužel jsme po celé utkání tahali za kratší konec. Dělali jsme velkou spoustu nevynucených chyb a bohužel jsme neměli žádnou herní fázi, na které by se dalo chytit,“ uznal kouč Polanky Lubomír Adler.

„V závěru jsme se zabořili do hnoje úplně, když jsme do dalšího utkání přišli o Adama Leibla, který po dvou žlutých kartách musel předčasně ze hřiště. Je třeba se oklepat, poučit se a během týdne vrátit do týmu potřebnou dávku energie,“ uzavřel Lubomír Adler.

Co předcházelo dvojímu vyloučení v 90. minutě? Polanka se ještě snažila nákopem ohrozit domácí svatyni, ale brankář Hatoň si pro míč bez problémů vyskočil. Fauloval ho Leibl, na což reagoval Sasko podle všeho nekompromisním úderem do tváře a strhla se mela. Rozhodčí oba kohouty vyloučil. Sasko viděl bez napomínání červenou kartu, Leibl se na ni podíval po druhé žluté.

Za co museli oba předčasně opustit hřiště a zamířit do kabin? „Prudké udeření soupeře v přerušené hře sevřenou pěstí do obličeje,“ stojí v zápise o utkání v případě domácího Saska. A za co vyfasoval druhou žlutou kartu hostující Leibl? „Bezohledné vražení do brankáře soupeře v nepřerušené hře v souboji o míč,“ popsal celý incident hlavní rozhodčí Krupa.

Divize F – 16. kolo (sobota 1. 4. 2023):

Hlubina – Polanka nad Odrou 1:0 (0:0)

Branka: 52. Krčmařík. Rozhodčí: Krupa – Mankovecký, Lukašík. ŽK: Chlopek – Kirschner, Leibl. ČK: 90. Sasko – 90. Leibl. Diváci: 105.

Hlubina: Hatoň - Frébort, Tomek, Krčmařík, Bělíček, Petrík (82. Knedla), Šindler, Förster, Chlopek (68. Sasko), Hrušovský (60. Foniok), Kalay (60. Badalyan). Trenér: Skotnica.

Polanka: Švrčina – Hluchý, Leibl, Twardzik, Musila, Kuča (80. Jaroš), Dohnal, Paprskář, Tížek (58. E. Hon), Kirschner (58. Š. Hon), Dybal. Trenér: Adler.