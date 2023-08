/FOTOGALERIE/ Před necelými dvěma týdny s velkou slávou porazili v předkole MOL Cupu v přímém přenosu České televize Nový Jičín 3:1, starosta se do kamer těšil z postupu a vyhlídek na atraktivní konfrontaci s druholigovým soupeřem. Jenže toho se fotbaloví fanoušci v Řepišti nedočkali. Tedy určitě ne v podobě, v jaké doufali. Spíše viděli ostudu nevídaných rozměrů a znevážení soutěže. Do středeční bitvy 1. kola poháru totiž nastoupili kvůli sporům uvnitř klubu jen hráči tvoření B-týmem hrající městskou soutěž a dorostenci. Výsledek? Proti Prostějovu neměl celek z Frýdeckomístecka šanci a podlehl neuvěřitelným skóre 0:26.

Kotel fanoušků Baníku Ostrava v Plzni. | Video: David Hekele

Brankáři Michal Daněk a Radek Szarowski, obránce Josef Celba, dále pak Ondřej Cverna, Jakub Teplý, Oldřich Byrtus, na lavičce v roli trenéra Pavel Zavadil… Plejáda hráčů, kteří mají nemálo zkušeností s vysokými soutěžemi, někteří i z první a druhé ligy. I s nimi Řepiště na jaře ovládlo suverénně krajský přebor a navázalo na předchozí léta, kdy klub v rychlém sledu vystoupal z okresu až do divize. Na konci července se kochali výhrou v poháru nad Novým Jičínem, starosta si pochvaloval, jak skvěle klub funguje, a jakou je reklamou pro vesnici.

KOMENTÁŘ: Karviná, Pardubice, Hradec… Fanoušek Baníku má v Ostravě oči pro pláč

Za vším z toho stojí především osoba Pavola Bugáně. Manažer a především donátor, jehož sponzorství zmíněné hráče do klubu přivedlo. Teď je ale možná všemu konec, obyvatelé vízky se musí za klub a především jeho představitele stydět. Už během léta se mluvilo o sporech uvnitř vedení, prostředím se nesly zvěsti, že Bugáň v klubu končí, jelikož má jiný pohled na jeho chod, než Tělovýchovná jednota, a Řepiště do divize ani nenastoupí.

To se ještě nenaplnilo. Nejprve postup do hlavní fáze poháru, o víkendu pak nasázelo Valašskému Meziříčí na jeho hřišti čtyři góly. Jenže o pár dní později se staré rány otevřely. V úterý večer klub vydal zprávu, že áčko k utkání nevyběhne.

„Z důvodů dlouhodobých neshod s vedením TJ Řepiště, a to konkrétně s předsedkyní paní Kišovou a panem Kurákem, se A-mužstvo rozhodlo nenastoupit v dalším kole MOL Cupu proti Prostějovu. Všem fanouškům se omlouváme,“ stálo na oficiálních facebookových stránkách fotbalového klubu TJ Řepiště.

Kouč Baníku o chybách i šancích v Plzni: Hratelný zápas. Penalta? Spíše červená

Ve středu Deník kontaktoval obě strany, nic kloudného z nich ale nevypadlo. „Já bych to nerad veřejně komentoval, je to spor v klubu, který si chceme vyřešit interně. Nezlobte se,“ řekl Pavol Bugáň. Kateřina Kišová se omluvila kvůli pracovní poradě. „Teď nemohu mluvit, ozvu se vám,“ sdělila jen. Neozvala se.

Odpoledne pak vyšla opět na facebooku strohá informace, že se v Řepišti od 17 hodin hrát se bude. Víc k situaci klub neuváděl, byť z prostředí šly zprávy, že na Prostějov Řepiště vyrukuje s rezervou, aby se vyhnulo úplné ostudě a finančnímu postihu.

A stalo se, byť ještě půl hodiny před výkopem nebyl vyplněn ze strany domácích zápis. Soupiska zela prázdnotou, jediné uvedené jméno bylo to od hlavního pořadatele. Nakonec dali tým dohromady. Na hřišti ale šlo o rychlý proces. Hanáci dvanácti góly v prvním poločase jednoznačně ukázali, že se ani s ryzími amatéry párat nebudou. Skóre se zastavilo na šestadvaceti brankách, jedenáct z nich zaznamenal útočník Jan Silný. Teď si možná v Řepišti říkají, že udělali chybu. Ostuda je slabé slovo.

Autobus prolomil gól ex-útočníka Baníku. Kouč Hlubiny: Sudí pískali pro domácí

Celý příběh tím ale nejspíš zdaleka nekončí. Pokud Bugáň opravdu Řepiště opustí (nebo už opustil), budou ho následovat také výše zmínění hráči. Lze předpokládat, že půjde o drtivou část mužstva, ne-li celý. Kam zamíří? Jasno by mohlo být v nejbližších dnech, protože klubů, jež by ráda významně posílila, je celá řada. A uplatnění by jistě našly i finance, jimiž disponuje Pavol Bugáň.

Konec Řepišť ve čtvrté nejvyšší soutěži by to však patrně neznamenalo. Podle informací Deníku je vedení klubu připraveno odhlásit B-tým z městské soutěže Ostrava a zaplatit pokutu, přičemž hráče by přesunulo právě do divize. Že pochybujete o konkurenceschopnosti týmu a utrpí tím regulérnost celé soutěže? To v této věci nikoho nezajímá. Bohužel.

Ego a ješitnost v této věci porazily fotbal. Nelze ale pochybovat, že tak jako Řepiště rychle vystoupalo hierarchií nejpopulárnějšího sportu v Česku nahoru, tohle znamená i jeho pád. Nebo další obrat?