Rozhodly dva údery v závěru! Vítkovice vyhrály na Hlubině a v MOL Cupu postupují

„Brali jsme to jako mistrovské utkání, chtěli jsme postoupit, bohužel se to nepodařilo. Náš výkon odpovídal tomu, že přecházíme na jiné rozestavení a jiný způsob hry, ale bylo málo času, takže to ještě není sehrané. Proto jsme zápas – i díky mé chybě – nezvládli,“ hodnotil pro Deník předseda a brankář Polanky Radovan Řehulka.

Kromě Fischera opustil kádr Ostravanů v létě i Matyáš Falhar a Štěpán Hon, naopak přišli Dominik Dybal, Dominik Římánek a Eliáš Hon. „Co jsme dokázali, to jsme přivedli, takže v rámci možností jsme spokojeni. Ale jak jsem řekl, léto je strašně krátké, zároveň dovolenými, brigádami a tak rozbité, takže to není dokonalé. Spíše hektické,“ přiznal Řehulka.

Tradiční značka se vzmáhá, Vítkovice míří do MSFL. Cílem je druhá liga, říká šéf

„Na sezonu jsme ale i přesto určitě připraveni, chceme hrát co nejvýš, a každou neděli vyhrát,“ dodal.

Vítkovice čekají v polovině srpna v 1. kole Kvítkovice (dříve Otrokovice), Baník se pak do soutěže zapojí v září v rámci 2. kola.

FK SK Polanka – ŠSK Bílovec 1:2 (1:1)

Branky: 24. Římánek – 28. Mozol, 63. Střelec. Rozhodčí: Broskevič – Wawrzyk, Dvořák. ŽK: Leibl, Kuča, Gajďok – Padušák, Cverna, Šlesár, Střelec, Dostál, Raszyk. Diváci: 130.

Polanka: Řehulka – Tížek (73. Gajďok), Leibl, Dybal, Paprskář (86. Fusek), Rončka – Hluchý (52. Hon Eliáš), Katschmarz – Kuča, Římánek, Musila. Trenér: Fischer.

Bílovec: Padušák – Cverna, Dresler, Krayzel, Dluhoš – Limanovský, Mozol (88. Schaumann), Dostál, Šlesár (69. Raszyk), Socha (75. Gajdošík) - Střelec. Trenér: Woznica.