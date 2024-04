Hosty poslal po čtvrt hodině hry do vedení Výmola, před pauzou ještě přidal druhý zásah Koňařík. „První půlku jsme nezvládli. Ozvala se naše bolavá noha, to znamená ofenziva, protože jsme hráli skoro bez útoku. Byli jsme málo nápadití, málo pohybliví, spousta ztrát a soupeř jen trestal to, jakým způsobem my ho jdeme dobývat,“ hledal důvody nezdaru hlavní kouč Polanky.

Polanka ztrátu lídra nevyužila, padla v závěru. Ozvala se naše bolest, řekl kouč

Podle Adlera stačila nepřesnost, z čehož hosté těžili brejky, z nichž se prosadili. „Poločas 0:2, ale herně to na to nevypadalo. Holt i takhle to ve fotbale někdy je,“ podotkl s tím, že o přestávce došlo k některým změnám, které pomohly. „Trochu jsme to zkvalitnili a naše hra pak měla dobré parametry, jenže jsme vstřelili jen jednu branku,“ povzdechl si Adler.

V 75. minutě snížil Petr Hluchý. „Šancí jsme přitom měli dost, mnoho i akcí hezkých na pohled i kvalitou provedení, akorát jsme nestihli vyrovnat, natož to otočit. Škoda, protože jsme v mnoha aspektech byli lepší. Soupeř však sebeobětováním, bloky, i štěstím, když jsme dvakrát trefili břevno, výhru uhájil,“ přiblížil trenér Polanky.

Aby vylíčil aktuální situaci týmu, použil neobvyklé přirovnání. „Jsme taková španělská kytara bez tří strun. Když zahrajete, diváci to ocení, zatleskají, srdíčko zaplesá, ale do O2 arény s ní jít nemůžete,“ pousmál se Lubomír Adler. „Takhle na tom jsme. Lidi se baví, jsou spokojení, ale prohrajete. To je prostě nanic,“ dodal.

Zpět v Ostravě! Mistr s Baníkem po konci v Havířově pomůže Polance. V jaké roli?

Polanka tak po Frenštátu padla podruhé v řadě a na vedoucí Hlubinu ztrácí již deset bodů. „Věřil jsem, že budeme víc nahoře, že se tam budeme drápat. Samozřejmě není nic ztraceno, ale byli bychom naivní, kdybychom se po posledních dvou zápasech hlásili do první dvojky. Je to blbé, jsem zklamaný, a je mi to líto, protože hráči jsou fakt šikovní a pracovití. Zasloužili by si být výš, ale nedá se nic dělat, jedeme dál,“ zhodnotil Lubomír Adler dosavadní průběh jara.

Poslední nezdary však na mužstvo nedoléhají. „Nálada v týmu je dobrá, kluci jsou šikovní, jen nám vždy chybí krok, půl kroku. Jsem rád, že jsme už téměř kompletní, vše klape, trénujeme, týden byl v pohodě, ale pak toho nevyužijeme. Frustrování ale nejsme, i když se to nevyvíjí podle našich představ. Škoda. Musíme jít dál a zvednout se,“ uzavřel Adler.

Žádná hitparáda, Polanka lámala Řepiště v přesile. Adler: Loni bychom remizovali

FK SK Polanka – TJ Valašské Meziříčí 1:2 (0:2)

Branka: 74. Hluchý – 15. Výmola, 43. Koňařík. Rozhodčí: Šafrán – Sklář, Trigas. ŽK: Hluchý (Polanka). Diváci: 138.

Polanka: Fabisz – Podešva, Leibl, Hluchý, Rončka – Musila (46. Hon), Badošek, Ciku, Kirschner (86. Rozsypal), Vachník (46. Tížek) – Berek. Trenér: Adler.

Valašské Meziříčí: Pobořil – Vozák (71. Koleček), Bystřičan, Tkadlec, Veselý – Koňařík, Smilek (69. Křenek), Kulhánek, Žilinský, Hrdlička – Výmola (73. Gomola). Trenér: Hajný.