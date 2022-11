Polanka ve středu tabulky divize: Čekal jsem víc, říká Adler. Kde chce posílit?

/FOTOGALERIE/ V minulé sezoně se rvali s Frýdlantem nad Ostravicí a Bohumínem o postup do MSFL, nakonec skončili třetí. O to větší zklamání prožívali fotbalisté Polanky v novém ročníku, kdy paběrkovali ve druhé polovině – a místy i na dně – divizní tabulky. Povedeným závěrem se ale dostali alespoň do klidnějšího středu.

Lubomír Adler, trenér Polanky. | Foto: FK SK Polanka

