/ROZHOVOR/ Dvakrát slavil v Petřkovicích, teď potřetí na Hlubině. Fotbalový brankář Jan Otoupalík pomohl ostravské Unii z I.A třídy, kam před lety přicházel, až do MSFL. Zde se však jeho cesta nejspíše zastaví. „Mám jiné věci, kterým bych se rád věnoval,“ říká šestatřicetiletý vítkovický odchovanec v rozhovoru pro Deník.

Po sobotě a zápase s Frenštátem (2:4) máte pohár, nicméně jste ho po porážce přebíral v poněkud hořké atmosféře, co říkáte?

Je to hořké s ohledem na ty ztráty v posledních dvou zápasech, kdy jsme inkasovali hodně branek. Jak jsme říkali, že se budeme snažit udržet nejlepší výsledky, tak teď jsme obdrželi sedm branek, což je dost kruté. Ale myslím si, že jsme si to užili při minulém domácím zápase, kde se rozhodlo, že postupujeme. To se oslavilo velmi dobře. Teď už žijeme v určitém laufu, kdy víme, že nám nic nehrozí. Nechtěl bych mluvit za celou kabinu, ale někteří kluci už to tak v hlavách mají nastavené. I já to tak beru, že i kdybychom poslední tři zápasy prohráli, tak postoupíme. To prostě z vědomí nevymažete. Ale zakončit to doma výhrou by bylo určitě lepší. Že se to nepovedlo, je škoda, ale nic to nemění na tom, že jsme si to vybojovali a zasloužili. Jsem spokojený, Hlubina také a čeká nás nová kapitola historie tohoto klubu.

Jaký to byl pocit zvednout nad hlavu trofej?

Já nevím… S ohledem na tu prohru mi přišlo, že moc se to nehodí. Někteří z nás měli po zápase pochmurnější náladu. Vyhrát, je to lepší. Ale jinak fajn pocit. Škoda, že pohár nepřivezli hned po tom Krnovu, kdy jsme vyhráli a vše stvrdili, tak tady Hlubina padne. Oslava by tady byla velká, bylo by to úžasné, ale teď… Je tam pachuť, ale celkově dobré.

Sezonu asi nelze hodnotit jinak, než jako úspěšnou, že?

Celá soutěž a sezona pro nás dopadla na jedničku. Jasně, byly výkyvy, ale ty na Hlubině vždycky byly. A nejsme to jen my. Není mančaft schopný vyhrát třicet zápasů po sobě. Hlavně je důležité, že jsme se z toho vždy zvedli, poučili se a pokračovali dál. Je to vidět na obraně, která je nejlepší, máme i jeden z nejlepších útoků a celkově bodový zisk, který nám předčasně zajistil postup. Já si myslím, že kluci pracovali kvalitně po celou sezonu, za což jim z pozice nejstaršího hráče děkuji. Klobouk dolu před nimi.

Vy jste přicházel ještě do I.A třídy. Řekl byste tehdy, že zažijete tři postupy a půjdete až do třetí ligy?

(směje se) Nedávno jsem se o tom bavil s jedním kamarádem, který mi říkal, že se díval na jedno naše triko, když jsme před devíti lety postupovali s Petřkovicemi do třetí ligy. „Po devíti letech si to opakuješ na Hlubině, jaký je pocit?“ ptal se mě. Já říkám: Hele, dobrý, jsem spokojený. Opět a zase.

Tehdy jste zamířil právě zde, na Hlubinu. Co teď?

Už jsem to říkal několikrát, třetí ligu chytat nechci. Ne, že bych na to neměl, já si myslím, že jo, ale mám rodinu a chci se trošku věnovat i něčemu jinému. V pátek to asi bude ve Valašském Meziříčí můj poslední zápas tady na Hlubině. Chci dělat trenéra gólmanů a posunout se jiným směrem.

Budete ještě chytat?

Nabídky nějaké jsou, ale zatím to neřeším. Chci si dát chvilku volno, protože je toho hodně. A třetí liga by mě asi hodně časově omezovala. Prostě potřebuji být doma s rodinou.

Kolikátý je to váš postup? Třetí na Hlubině, předtím dvakrát v Petřkovicích, takže pátý?

Asi jo. V dorostu také něco bylo, ale tam to bylo nahoru dolů, že člověk jeden rok postoupil, pak spadl. Záleželo, jak hrál před námi starší ročník.

A který postup byl nejlepší? Je to ten poslední?

Jasně, jak se říká, že ten poslední je nejlepší, tak to platí i pro mě. Asi i proto, že si svých letech uvědomuju, že opravdu může být tím posledním, že další zažít nemusím. O to víc si to užívám a jsem za něj rád.

Takže pokud byste ještě šel někam chytat, nevěříte, že by se mohl povést takový úspěch?

Jestli půjdu třeba do I.B třídy, nebo do okresu, tak už to nikdy nebude tak velké. A určitě už nezažiju s žádným klubem takový skok, že bych začínal na krajské úrovni a dostal se až do třetí ligy, která je super soutěž. Nechci znevažovat kluby, které hrají I.A nebo I.B, ale je to úplně jiný fotbal oproti tomu, co se hraje a bude hrát tady. Ale samozřejmě, pokud by byla super parta, postoupilo se, tak by i postup v kraji byl skvělý.