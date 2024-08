Tradiční účastník divize proti nováčkovi měl nástup, jaký se povede jednou za dlouhou dobu. Na časomíře uběhlo jen 14 minut, když hosté góly Musily, Kohuta a Vachníka vedli o tři branky. Jenže ještě v první půli se do hry vložilo počasí, které duel na dlouhou dobu přerušilo.

„Proto byl ten zápas strašně náročný, hlavně mentálně,“ podotkl trenér Lubomír Adler. „Počasí ve 27. minutě zastavilo zápas, skoro hodinu jsme nehráli, rozhodovalo se, jestli se bude pokračovat, nebo ne. To vše za stavu 3:0 pro nás,“ pokračoval. „Vedli jsme, kluci chtěli hrát, ale zdraví je na prvním místě. Hodně se to řešilo, ale jakmile se počasí umírnilo, tak jsme na hřiště vlezli,“ byl rád.

Představa, že by Polanka přišla o tříbrankový náskok a za pár dní by se na Opavsko musela vydat znovu, nebyla příjemná. „Nebyla, ale na druhé straně k tomu musíte přistoupit tak, že tohle neovlivníme. Chtěli jsme zůstat v zápase a být připravení, kdyby se začalo hrát. A to se naštěstí stalo,“ oddechl si Lubomír Adler.

„Je pravda, že jsme nezačali ideálně, nebyli jsme dostatečně koncentrovaní, jako před pauzou na začátku zápasu, takže jsme soupeř nabídli dvě šance, jednu dokonce penaltu, kterou Ondra Kolenko chytil, což nám dost pomohlo a zbytek poločasu jsme zvládli. Druhá půle už byla jednoznačně v naší režii, soupeř neměl vůbec nic, zatímco my ano, tři čtyři brejkové situace, které jsme mohli vyřešit gólem. Mohlo to skončit větším rozdílem,“ věděl.

S výkonem byl tentokrát spokojený. „Myslím si, že komplexní pohled na to, jak jsme vystupovali a hráli, byl velmi dobrý. Dokonce hráli i kluci, kteří tolik nenastupují. Tohle je cenné, navíc naši hru oživili,“ podotkl Lubomír Adler, jehož tým po čtyřech gólech do sítě Rýmařova a Vítkovic udržel tuto normu i do třetice. „Je to super, příjemná věc. Stejně jako nula vzadu,“ uzavřel trenér Polanky.

SC Pustá Polom – FK SK Polanka 0:4 (0:3)

Branky: 9. Musila, 10. Kohut, 14. Vachník, 48. Ciku. Rozhodčí: Vychodil – Havrlant, Korch. ŽK: Berger, Novák, Pavlík (všichni Pustá Polom). Diváci: 60.

Sestava Polanky: Kolenko – Krejčí, Valík, Blahuta (75. Rozsypal), Rončka – Vachník (63. Šebesta), Podešva, Kirchner, Ciku (63. Doležal), Musila (63. Pecuch) – Kohut (63. Tížek). Trenér: Adler.