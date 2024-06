/VIDEO, FOTOGALERIE/ Fotbalisté Hlubiny prožívají euforickou sezonu. Svěřenci trenéra Zdeňka Skotnici si s předstihem zajistili prvenství v divizi, které znamená vysněný postup do třetí ligy.

ANKETA: Komu fandíte ve finále Ligy mistrů? (TJ Unie Hlubina) | Video: Deník/Kateřina Součková

Hlubina zpečetila posun do MSFL, tedy třetí nejvyšší soutěže, minulý víkend, kdy doma porazila Krnov 2:0. Tři kola před koncem uhájila devítibodový náskok na druhou rezervu Opavy, s níž má lepší vzájemnou bilanci. A tak mohly v areálu ostravského klubu vypuknout oslavy.

„Je to velká paráda. Jsme nesmírně šťastní,“ řekl Deníku spokojený trenér Hlubiny Zdeněk Skotnica. „Po loňské skvělé sezoně, kdy jsme skončili druzí, jsme si dali opět nejvyšší cíle a ty jsme do puntíku splnili. Je to samozřejmě skvělý pocit,“ dodal kouč Unie Zdeněk Skotnica.

Také fotbalisté Hlubiny už vyhlížejí finále Ligy mistrů mezi Realem Madrid a Dortmundem. To se odehraje v sobotu 1. června v londýnském Wembley. Většina hráčů, kteří se podíleli na posunu o soutěž výš, budou fandit španělského velkoklubu, což všem ukázali ve videoanketě Deníku.