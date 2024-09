Můžete ten zápas zhodnotit?

Myslím, že první poločas byl od nás lepší. Snažili jsme se držet míč, kdybychom byli kvalitnější v šestnáctce, mohlo to být o přestávce tři čtyři nula a nebylo by se o čem bavit. Bohužel, řešení těch situací bylo špatné, zbrklé. V kabině jsme si něco řekli, jenže po dvou minutách bylo vše jinak. To nás ovlivnilo, takže pak občas byly nějaké šance, ale jinak to byl spíše boj. Asi jsme šťastnější, i když možná jsme si to trochu víc zasloužili za první poločas a nakonec jsme vyhráli. Celkově spokojenost, na druhé straně je plno věcí, které se řešily špatně, ale to si řekneme s kluky v týdnu.

Takže i když se vyhrálo, hledáte, co zlepšovat…

Já jsem určitě takový, navíc platí, že je vždycky co zlepšovat. Hlavně tam byly momenty v systému, o kterých jsme mluvili, ale nedodržovaly se. Že se vyhrálo, je hezké, ale chci, abychom se pořád zlepšovali. O víkendu je další zápas a my si musíme uvědomit, že možná kdyby soupeř byl kvalitnější v útočné fázi, měl tam lepší hráče, tak to mohlo skončit úplně jinak.

Jak jste vnímal události okolo konce Lubomíra Adlera, jenž zamířil do Zlínska a vy jste tým po něm převzal? Nabídku jste zvažoval dlouho, nebo jste hned věděl, že do toho půjdete?

Bylo to takové složitější, protože vedu žáky, kde mám své kluky, které trénuji, takže první otázka byla pro ně, jestli chtějí, abych je trénoval dál. Řekli, že ano, abych od nich neodcházel. Proto jsem panu Řehulkovi (předseda Polanky), že to klidně vezmu, ale nechám si i ty žáky. To byla jedna z podmínek.

A další?