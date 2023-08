/FOTOGALERIE/ Před téměř třemi lety zažila Hlubina svou největší událost, když v poháru hostila prvoligovou Karvinou. Teď se dočká možná ještě výraznějšího svátku. Ve středu odpoledne (17 hodin) přivítá tým Zdeňka Skotnici Slovácko, vítěze soutěže z roku 2022 a loňského účastníka Konferenční ligy. „Tohle bude větší zápas,“ míní předseda Tělovýchovné jednoty a pamětník Pavel Ožana.

TJ Unie Hlubina - SFC Opava "B" 5:3 (26. srpna 2023) | Foto: TJ Unie Hlubina

V září 2020 se vůbec poprvé na hřišti nedaleko centra Ostravy představil sok z nejvyšší soutěže. Karviná nakonec bojovnou Unii přehrála jasným výsledkem 6:0. Od té doby se hodně změnilo. MFK z ligy spadl, aby se vzápětí vrátil, naproti tomu Hlubina se posunula z kraje do divize, na pozici kouče je místo Jana Woznici Zdeněk Skotnica a místní areál zdobí krásná nová tribuna.

„Tehdy jsme návštěvu odhadovali kolem pět stovek lidí, teď, pokud bude dobré počasí, může přijít o stovku dvě víc. Určitě do tisícovky,“ soudí Pavel Ožana s tím, že montovaná tribuna se tentokrát nechystá. „Prostě co se vleze, to se vleze,“ usmívá se.

K dispozici bude od 15 hodin i doprovodný program pro děti. Především skákací hrad, potažmo malování na obličej a podobně. To hlavní se ale bude dít na trávníku, kde favorit je daný, Hlubina se však odevzdat nehodlá.

Po sobotní výhře nad rezervou Opavy měli hráči volno jen v neděli, od pondělí trénují. „Já mám jasno. Vše ukáže prvních dvacet minut. Pokud odoláme, máme šanci na dobrý výsledek. Jestli dvakrát inkasujeme, bude z toho debakl. Ale kluky připravujeme na to psychicky, aby nepodlehli atmosféře a nervozitě. Snad ti zkušení podrží mladé,“ přeje si Skotnica.

Zajímavostí je, že on sám ví, jaké je to vyřadit z poháru prvoligového protivníka. V dresu Frýdku-Místku byl jako hráč u toho, když Valcíři vyprovodili rovnou slavný ostravský Baník.

„Tkví to v připravenosti. Fyzické, psychické i taktické. Je třeba se správně posouvat, vyplňovat prostory, uzavírat střed hřiště, nechat je hrát zleva doprava a být hráčům s dobrou agresivitou blízko. Každá individualita bude rozhodovat. Jestli z toho jeden hráč vypadne, je průšvih,“ popisuje obecný recept Skotnica.

„A samozřejmě přežít šance Slovácka, které určitě přijdou. Pokud bude u nás štěstí, něco chytí i gólman, bude to dlouho nula nula a třeba nám vyjde ještě brejk, tak z toho může být drama,“ pokračuje ideálním scénářem pro Unii hlavní trenér.

„Tak to bylo i tehdy u nás ve Frýdku proti Baníku. Trénoval Karel Večeřa, proti nám byli hráči jako Magera, Varadi, Otepka… Přijeli v takřka plné sestavě, tlačili nás, my dvakrát utekli, gól a ve druhém poločase byli v křeči, nervózní, takže jsme to udrželi. A přijel Jablonec,“ vzpomíná na triumf 2:0 Skotnica.

Pro Ostravany je tato konfrontace pochopitelně svátek. „V novinách jsem četl, že je to pro nás událost století. Já bych to dal výše, než byla Karviná, protože tehdy to bylo v covidové době, kol předtím se moc nehrálo, my vyřadili jediného soupeře a už jsme tam byli. Teď to vnímám výrazněji, hrajeme i divizi, daří se nám, takže proto je to zatím nejvíc,“ vysvětluje Pavel Ožana.

„Doufám, že přijde hromada lidí, kteří vytvoří skvělou atmosféru a my se jim odvděčíme dobrým, důstojným výkonem,“ věří Skotnica. „Je také fajn, že Hlučín s Baníkem hrají už o den dřív. O to víc může přijít lidí. Snad budeme mít v zádech dvanáctého hráče, který nám pomůže,“ přeje si kouč.

„Já budu spokojený, když dáme gól a budeme mít prvního střelce proti ligovému mančaftu. Karviné se to nepovedlo dát a jsem realista. Rozdíl mezi ligou a divizí být musí, jinak by něco bylo špatně. Ale na druhé straně, zázraky se dějí,“ chce se nechat překvapit na závěr Pavel Ožana.