Přímo do černého mířil v sezoně již popáté, v prvním kole totiž zatížil i konto Břidličné. „Ale poděkování patří hlavně týmu, bez kterého bych ty góly nedal. Takže něco donesu do kabiny, a do kasy také, ale ještě musím zjistit, kolik,“ připomněl.

Přitom celé sezoně v případě mladého fotbalisty předcházel zajímavý příběh. Kalay totiž vynechal drtivou část letní přípravy, tři týdny byl mimo. V okresním přeboru asi nic nevídaného, ale v divizi? A pro kluka, který by rád ještě výš? Těžko představitelné.

„Také jsem se omluvil. Byl jsem na dovolené s rodinou, termín jsem se dozvěděl na poslední chvíli a už se letělo. Není to přístup, který tým nebo trenér úplně akceptuje, je to vůči nim nefér, ale také nebylo to tak, že bych na dovolené nedělal nic. Po návratu jsem se do toho dostal velice rychle. Ale je to neobvyklé, příště se to nestane,“ slíbil René Kalay.

„Zadrbal si začátek soutěže, tři kola pořádně nehrál,“ popsal kouč Zdeněk Skotnica, který mu při absenci Patrika Chlopka a dobré formě Gevorga Badalyana našel post na kraji zálohy. A útočník se tak chytil. „Nadmíru splňuje to, co očekáváme. V Polance byl u obou gólů a teď čtyři sám vstřelil. Líbí se nám, pracuje dobře,“ chválil Skotnica.

„Kraj mi není cizí. Jestli nemůžu být v útoku, tak vezmu, co je, abych měl minutáž, vyhrál se, střílel góly,“ vylíčil pokorně Kalay. „Gevorg je super útočník, který má vše, co by měl mít. O místo jsme bojovali a pořád bojujeme, ale pokud mu to jde, daří se mu, tak proč to neudělat takhle. Teď jsem na kraji a to místo nehodlám někomu pouštět,“ dodal sebevědomě René Kalay.

Odměnou mu pak ve středu byla plná porce minut proti prvoligovému Slovácku. „Hrát proti jménům jako Petržela, Holzer, nebo Kim, který byl razantní, rychlý, mrštný, je pocta. Ze strany Slovácka to byl kvalitní zápas,“ přiznal. „Postavili jsme se tomu, chtěli jsme to odehrát se ctí a nakonec to skončilo 0:8. Dělali jsme, co se dalo, ale teď už je to za námi a musíme se soustředit na divizi,“ pokrčil rameny Kalay.

Uvědomil si, jaký je rozdíl mezi první ligou a čtvrtou nejvyšší soutěží. „Je to velký skok, diametrálně odlišný fotbal. Samozřejmě jsme k tomu chtěli přistoupit tak, že aspoň do poločasu to bude remíza, nebo aspoň nedostaneme rychlé dva góly. Jenže dostali jsme, semlelo nás to a se to s námi jen vezlo. Holt, jako když je zápas jiný, než plány a představy,“ nastínil ofenzivní fotbalista.

Sám si tak vyzkoušel, na jakou úroveň by se musel dostat, aby hrál fotbal, na který aktuálně kouká jen v televizi, nebo z tribun stadionů. „Jako mladý hráč mám vysoké cíle, také bych chtěl jednou ligu hrát, ale když to člověk pozná, tak ví, co mu chybí, kde ztrácí. Pro mě je to výzva i motivace, abych makal víc a jednou hrál někde výš,“ prozradil své pocity René Kalay.

Rok a půl je v kategorii dospělých. Podle svých slov měl i nabídku ze třetí ligy, ale kvůli práci zvolil Hlubinu. „Divize je dobrá, navíc si musím zvyknout na mužský fotbal, který je jiný, než mládežnický. Ale neznamená to, že nemám ambice se posunout výš. Když na to budu mít, tak klidně do ligy, protože fotbal mě baví a chtěl bych se jím i živit,“ uzavřel René Kalay.