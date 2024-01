Po podzimu desátý celek divize F vyrukoval na soupeře ze stejné soutěže, nicméně skupiny E, s řadou nováčků a dorostenců. Zároveň dal kouč několika hráčům volno, především pak kvartetu opor jako Palej, Richtár, Tamajka a Chýlek. Přesto Ostravané brzy vedli a nakonec góly Kantora, Matejova a Nieslanika si připsali cenný úspěch hned na úvod roku.

