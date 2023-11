Mrzí ho zejména porážky 2:5 od Polanky, od Řepiště i Jeseníku (oba 0:1). „Víc než výsledky mi ale vadí hra. Nejhorší je, když prohráváte, a ještě nehrajete dobře,“ zakroutil hlavou trenér. „Nechci, aby to vypadalo povýšeně, ale každopádně tenhle tým určitě není na to, aby hrál dole. Neobávám sem, že bychom měli bojovat o záchranu,“ byl přesvědčený Martin Motyčka.

Největší zádrhel? „Jéžišmarjá, to by bylo nadlouho,“ zasmál se. Vadí mu, že vyjma Vratimova tým neporazil nikoho z horní části tabulky. Podzim Vítkovic částečně definoval už nevydařený začátek, ze kterého se tým musel zvedat. „Po třech čtyřech kolech se kádr trochu doplnil, včetně kluků z Afriky. Celkově se mužstvo dávalo dohromady, protože po pádu z MSFL dost kluků odešlo, několik jich zase dorazilo. I mladí,“ vypočítal Motyčka.

Během uplynulého půlroku dal několikrát pořádně průchod svému temperamentu, dvakrát dokonce inkasoval červenou kartu. „Víte, mně to takhle baví. Jsem zastáncem emocí, se kterými jsem už hrával, a k fotbalu patří. Bez nich to nikdy nepůjde. I když… Po těch dvou vyloučeních jsem se trochu uklidnil, protože jsem zjistil, že to přeháním, ale fotbal bez emocí není fotbal,“ stál si za svým šéf vítkovické lavičky.

Sám je zvědavý, co se v následujících týdnech bude ve Vítkovicích s kádrem dít. Představu moc nemá. „V tom je nevýhoda zimy, že je strašně dlouhá a stát se může cokoliv. Doplnit tým by to určitě chtělo, zároveň by bylo super, kdyby stávající hráči zůstali. Ale těžko říct, co se za ty měsíce stane,“ pokrčil jen rameny Motyčka.

„Před sezonou jsem chtěl být do pátého místa, mé ambice jsou pořád stejné. Pokud by tým zůstal a doplnil se, tak má na to hrát nahoře,“ připomněl Martin Motyčka, přičemž si váží podpory ze strany nejvěrnějších fanoušků. „Chtěl bych jim poděkovat, protože i když se nedařilo a prohrálo se, nebo jsme hráli blbě, tak pořád na nás chodili a jezdili i ven,“ uzavřel.