To víte, že ano. Hlavně ve mně hrklo při šanci v prvním poločase, kdy to mohlo být 1:1. Nicméně jsme to tedy vyřešili. Na jedné straně jsem Agboa chtěl zkritizovat, protože to byl jeho hráč, ale vidíte, přihrává, obejde všechny, nahraje… Při gólu, víte co? Soupeř dostal céres v kabině, já jsem dost starý, abych věděl, že tam nebude v poločase klid. Bylo jasné, že budou chtít dobře vstoupit do toho druhého poločasu, nám navíc chybí zkušenosti, nechytli jsme se jednou dvěma nahrávkami a začali se bát. Do toho přišel gól a začali jsme panikařit. Myslím si, že nám pomohlo střídání dvou hráčů, po kterém hráli zase ten svůj fotbal. Využívali jsme velkou šířku, neztráceli zbytečně balony a byli nepříjemní směrem na gólmana, kterého jsme i s obranou donutili k chybám.

Spoustu šancí jste ještě nevyužili.

Škoda, že to třeba Siky (Nikolas Sýkora) netrefil z dálky. Byla by to hezká tečka, nicméně vzniklo to z napadání. Tohle chceme.

Do branky šel mladý gólman Tomáš Pavlík. Proč?

Nebylo to kvůli výkonnosti, ale Ondra Kolenko má problém s ramenem, takže jsme k tomu museli sáhnout. Ale neměl jsem z toho strach. Vůbec. Na tyhle věci se nechci ani vymlouvat. Spíše jsem měl strach z možného zranění, protože Tomáš chytal ještě dopoledne zápas ve Valašském Meziříčí. U Ondry to bylo totiž na deset procent, že by chytal. Jinak v pohodě. Jsem tady tři měsíce, Tomáš tu byl už půl roku přede mnou, chodí s námi na každý trénink, takže v procesu je a v zimní přípravě odchytal perfektní utkání proti Frýdku-Místku. Jen jsem vytušil, že soupeř bude spoléhat na centrované míče, toho chtěl využít. Jinak Tomáš je kvalitní gólman. A i kdyby se něco stalo, tak po dvou kiksech na Hlubině, kdyby je teď udělal i on, hlavu bych mu neutrhl. Ale je to poctivý kluk a myslím si, že podal velmi dobrý výkon.

Už jste se s týmem dostatečně seznámil, abyste věděl i směrem k létu, co bude potřebovat?

Určitě je třeba tým posílit. Věřím, že jeho obraz je lepší, a že hráči, které jsme v zimě nepřesvědčili, aby za námi šli, tak teď by to mohlo být jednodušší. Samozřejmě víme, kde nás tlačí bota, nicméně jsme v procesu a někoho přivedeme. Co si budeme povídat, potřebujeme gólmana, protože v „áčku“ máme jednoho, k tomu z dorostu Tomáše. Na tak velký klub je to málo. Rozhodně stoper, o útočníkovi se nebavím, toho chce každý. Ale myslím si, že směrem dopředu to půjde, kluci se sehrávají postupně se vše uklidňuje, a když hrajeme svou hru, soupeře přinutíme k chybám. Nebo ho přehrajeme. Z toho nemám strach. Ale samozřejmě už přemýšlíme, co dál.

Sám jste řekl, že jste velký klub…

Při vší úctě ke všem ostatním, to tak prostě je.

Na úrovni divize určitě. Jaké to je trénovat Vítkovice z pohledu očekávání? Asi jiné, než vést tým na vesnici, že?

Přesně tak. Neříkám, že cítím na sebe tlak, to ne, ale chtěli jsme se zachránit, tak věřím, že po tomhle výsledku budeme mít zase klid na práci. Na druhé straně je špatné, že by se Vítkovice měly v divizi zachraňovat. Je to velký klub s velkou historií, se širokou a krásnou mládeží, ze které lze brát. Máme ještě „béčko“, které věřím, že postoupí do I.A třídy, a hlavně je zde dorost, který má prioritu, aby postoupil do druhé ligy. To si teď přeji. A-tým chceme zkonsolidovat, hrát dobrý fotbal, aby chodili lidi. Dávat góly, nehrát na údržbu a v tabulce být do trojky, do pětky.