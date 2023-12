Fotbalové Vítkovice doplňují po necelém roce realizační tým. Desátý celek divize F podle informací Deníku převezme Martin Štverka. Devětačtyřicetiletý nedávný kouč Nového Jičína, kde působil do letošního června, a který jako hráč odehrál za Vítkovice tři ligová utkání, nahradí Martina Motyčku, jenž ale na střídačce zůstane.

Martin Štverka. | Foto: Petr Widenka

Ostravané se minulým ročníkem protrápili, a příliš lepší to není ani po pádu do divize. Aspoň z pohledu tabulky. Ambiciózní klub se ve čtvrté nejvyšší soutěži usadil po podzimu na desáté příčce, s nevelkým odstupem na čtrnácté Řepiště a patnáctou Břidličnou.

Kouč Vítkovic o podzimu i svých vyloučeních: Emoce mě baví, ale uklidnil jsem se

„Kdybych si před sezonou myslel, že skončíme dvanáctí, tak jsem za současné postavení rád. Jelikož jsem ale doufal, že v tabulce budeme jinde, budeme hrát lepší fotbal, budeme mít víc bodů, a tím i v tabulce výš, tak jsem nespokojený,“ hodnotil nedávno pro Deník trenér Martin Motyčka. „Před sezonou jsem chtěl být do pátého místa, mé ambice jsou pořád stejné. Pokud by tým zůstal a doplnil se, tak má na to hrát nahoře,“ dodával kouč.

Pokud tomu tak bude, nebude u toho Motyčka sám. Podle informací Deníku ho doplní Martin Štverka, který v minulé sezoně vedl Nový Jičín, po červnovém konci působil u mládeže v Bílovci. „Ano, je to tak. Martin Motyčka zůstává, a jsem za to rád, nicméně ho doplní Martin Štverka,“ potvrdil Deníku předseda MFK Vítkovice Martin Hloch.

Vítkovice přepínají do evropského módu, míří do Švýcarska. Trnka: Čekám fičák

Štverka by měl klub posílit v manažerské práci a hledání nových hráčů. Bude plnit roli hlavního trenéra. Motyčkovi, který byl na spoustu věcí sám, se tím uleví.

Devětačtyřicetiletý Štverka se vrací na známou adresu. Ve Vítkovicích odehrál na podzim 1993 své jediné tři ligové zápasy. Dlouho pak hrál ve druhé nejvyšší soutěži, byl i v ostravském Baníku. Jako trenér vedl v minulosti Dolní Lhotu, Dolní Benešov, Bílovec, nebo Jistebník. Otcem mladého kouče je Václav Štverka, který odehrál pět ligových utkání za Baník Ostrava.