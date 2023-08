Ráz utkání určily sedmá a jedenáctá minuta, kdy jsme dostali dva brzké góly, což jsem nechtěl. Potom už to pro kluky bylo složité. Slovácko si začalo věřit, ligový tým prokázal, že ten rozdíl tří soutěží mezi námi je. Odpovídalo to. Ještě jsem čekal, že když poločas skončil 0:3, tak pokud bychom dali první gól, možná se něco stane. Frébort měl šanci, nedal, a potom jsme to prostřídali, aby si kluci zahráli. S tím šla kvalita dolů a je z toho debakl. Ptáte se na pocity, tak ty jsou smutné, protože jsem si myslel, že odolávat budeme víc. Slovácko je ale herně, pozičně i takticky tak vyspělé, že nám nedalo vůbec žádnou šanci.

Krutá realita pro Hlubinu: gólostroj Slovácka a nesplněné přání. Pobavila tabule

Co vám to dalo?

Určitě zkušenosti do budoucna, na čem máme zapracovat, v čem se máme zlepšit, nebo kde máme tlačit, abychom šli v jistých aspektech hry nahoru. Cenné zkušenosti a to vše nám v divizní sezoně pomůže. Pokud chceme hrát v divizi na prvních třech místech, tak se musíme oprostit od chyb, které nám tento zápas jednoznačně ukázal.

Takže lze něco přenést z konfrontace s ligovým týmem do čtvrté nejvyšší soutěže?

Já myslím, že ano. Jak říkám, určité aspekty hry lze přenést, protože není možné, abychom nedostupovali hráče. Není možné, abychom byli soupeřů byli daleko, abychom nepodstupovali souboje, nebo nestíhali náběhy. Jsme zvyklí, že proti nám týmy rotují hráče uprostřed hřiště, ale tady borci rotovali úplně všichni. Bylo jedno, jestli je to stoper, střeďák, nebo z kraje. Kluci pak byli v Jiříkově vidění, protože nejsou na to zvyklí. Kterýkoliv náběh za obranu, nebo místa, kde nejsou zvyklí, jim dělal problém. Ve výsledku jsem smutný, že to dopadlo takovým vysokým skóre. Až takový rozdíl jsem nečekal. Ale tři soutěže jsou tři soutěže. Doufám, že v divizi nám to pomůže a kluci si z toho něco vezmou.

Je to zážitek i pro trenéra, když stojí proti Martinu Svědíkovi?

Je. A je to asi můj prozatímní vrchol trenérské kariéry, která je krátká. Doufám, že v budoucnu povedu tým, který si v takovém porovnání bude počínat obstojněji, než dnes.

Hlubina jde na Slovácko: trenér umí ligistu vyřadit. Co se v Ostravě chystá?

Oficiálně dorazilo skoro tisíc lidí…

Krásná návštěva. Nevím, kolik bylo před těmi třemi lety?

Pět šest stovek…

Na to, že bylo nic moc počasí, tak přišlo hodně lidí. Jsem rád, že nás povzbuzovali, dokud to šlo, s góly to samozřejmě opadlo. Ale fandili, viděli naživo ligové fotbalisty. Jak řekl někdo ze Slovácka, na školním hřišti. (usmívá se) Já si z toho beru to pozitivní i negativní, a budu to chtít přenést do tréninku. Fanouškům děkuji, třeba jim to za rok splatíme lepším výkonem.

Měli jste vypsány nějaké motivace?

Kluci mají odměnu za to, že postoupili přes Frýdlant nad Ostravicí a Havířov. Zítra budou mít wellness a chceme pak udělat i společnou večeři. Každopádně měli zdvojnásobené prémie. Nevím, co pan Semerák (šéf klubu) vypsal, ale asi to nestačilo. (směje se)