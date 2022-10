Brankář Květon o krizi Vítkovic: V hlavě to šrotuje. Vždy uděláme totální blbost

Podle něj se potvrdilo, že Valašské Meziříčí je organizované mužstvo. „Chtěli jsme hrát vysoko, naletět na ně, ale oni z našeho presinku uměli vyjet. Je to zkušený tým, chtěli kombinovat, dostávali se do centrů a do nebezpečných situací. Naštěstí nás v brance podržel Otoupalík, přežili jsme úvodní tlak, pak vystrčili růžky a vrcholem byla trefa Saska, byť šťastná,“ popsal Skotnica.

Ve druhé půli Hlubina od napadání ustoupila, hrála spíše z bloku. „Valmez byl na míči stále dominantní, ale do ničeho jsme ho nepouštěli. Když už se zranil Dawid, udělali jsme v sestavě posuny vyšlo nám nasazení Dominika Šindlera na šestku, jelikož z brejku skóroval a soupeř šel do kolen,“ přiblížil Skotnica.

„V závěru sice Valmez snížil, ale už jsme si to pohlídali. Cenné a šťastné body,“ dodal spokojeně trenér Hlubiny s tím, že Dawid bude mimo hru zhruba na dva týdny.

Nad zbylým duem visí otazník. „Uvidíme, jestli se Chlopek s Krčmaříkem dají do soboty dohromady. Ale máme kádr široký. I teď jsme udělali změny a posuny, kluci původní hráče dobře zastoupili a výsledkem jsou tři body. Pokud bude někdo chybět, věřím, že ho nahradíme,“ uzavřel Zdeněk Skotnica.

TJ Unie Hlubina – TJ Valašské Meziříčí 2:1 (1:0)

Branky: 27. Sasko, 63. Šindler – 86. Vrána. Rozhodčí: Janeček – Dudek, Kaloč. ŽK: Macíček (Val. Meziříčí). ČK: 90. Pobořil (Val. Meziříčí). Diváci: 120.

Sestava Hlubiny: Otoupalík – Podraza, Tomek, Dawid (55. Vančo), Frébort – Knedkla – Foniok (71. Bělíček), Förster, Chlopek (40. Schmutz) – Sasko (71. Kalay) – Bobčík (55. Šindler). Trenér: Skotnica.