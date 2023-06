/FOTOGALERIE/ Ostrava bude mít v příští sezoně zástupce v Moravskoslezské fotbalové lize (MSFL) pouze v podobě rezervy Baníku. Vítkovice sestoupily a Hlubina, které byl na začátku tohoto týdne nabídnut posun, odmítla. „Těžké rozhodnutí. Vyhrál ale rozum,“ přiznal pro Deník předseda Unie Pavel Ožana.

Stejně jako před rokem, kdy Hlubina postupovala z krajského přeboru až ze čtvrtého místa, přišel malý klub sídlící blízko centra Ostravy k další možnosti jít o patro výš znovu poněkud klikatou cestou. Postup si totiž vítězstvími ve svých skupinách zajistily Start Brno, Karviná B a Kozlovice.

Posledně jmenovaný celek však dával už dříve najevo, že o třetí ligu nestojí, což později oficiálně potvrdil. Šanci tak dostal nejlepší druhý tým ze všech skupin, Žďár nad Sázavou se ovšem zachoval podobně a čas na zvážení si vzal Slavičín. Byť to není oficiální, je pravděpodobnější, že ani ten na nabídku nekývne.

Dalším v pořadí tak byla Hlubina, divizní nováček, který měl původně čas do středečních 15 hodin, nakonec se rozhodoval ještě ve čtvrtek ráno. Dopoledne pak padl definitivní verdikt. „Za tuhle možnost jsme rádi, při debatě jsme se v klubu málem rozpůlili, ale museli jsme to odříct,“ potvrdil Deníku předseda Unie Pavel Ožana.

„Víte, jak to je. Fotbalové srdce by určitě chtělo, ale v lidském těle je nejdůležitějším orgánem mozek. A ten nám říká ne. Rozum proto vyhrál,“ vysvětlil dále předseda s tím, že z velké části byla důvodem finanční náročnost celé záležitosti.

Náklady na posílení mužstva, širší kádr, jelikož MSFL hraje osmnáct týmů, také na dopravu, celkově náročnější cestování po celé Moravě, zatímco nyní se celá divize F odehrála na území Moravskoslezského kraje. Vyjma Valašského Meziříčí. To vše museli Ostravané zohlednit a tyto důvody nepřebilo ani lákadlo zajímavých a divácky atraktivních zápasů proti Baníku, Hlučínu, či Frýdku-Místku. „Je nám to líto, ale jinak to udělat nešlo,“ doplnil Pavel Ožana.

Co dál? Po odmítnutí všech celků na druhých místech by měly dostat možnost třetí týmy ve svých skupinách. Za skupinu F půjde o Opavu, ale ta je – stejně jako Hlubina – až poslední, jelikož Bohunice i Šternberk získaly více bodů. Pokud by došlo na čtvrté týmy, z „efka“ by bylo osloveno Valašské Meziříčí.