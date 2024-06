/VIDEO/ Měl to být největší den ve sto pět let dlouhé historii klubu. Předával se pohár z rukou předsedy Řídící komise pro Moravu Pavla Nezvala, přítomen byl i primátor Jan Dohnal. Sen se však změnil spíše v noční můru a nadšení ve skepsi. Fotbalisté Hlubiny sice převzali v sobotu trofej pro vítěze Moravskoslezské divize F, vzhledem k porážce 2:4 od Frenštátu pod Radhoštěm panovalo na hrací ploše rozčarování.

Převzetí poháru pro vítěze Moravskoslezské divize F v podání fotbalistů TJ Unie Hlubina. | Video: David Hekele

Snový start, nečekaný průběh a křečovitý závěr. Hlubina slepenými góly Dybala a Látala vedla ve 21. minutě 2:0, jenže hosté zásahy Hrabce s Haldou do poločasu srovnali. Navíc trefy Střelce a Bzirského naklonily skóre na stranu Frenštátu, který si zbytek duelu zkušeně pohlídal. Domácím už nic nedovolil.

Nebylo tak divu, že se z tribuny ozvalo během hry „jste na vypískání“. Po závěrečném hvizdu místo nějakého juchání hráči ostravského celku popadali na zem a zpytovali svědomí. Trenér Zdeněk Skotnica naštvání neskrýval.

Hlubina to dokázala, je ve třetí lize! Komu bude fandit ve finále Ligy mistrů?

„Dva roky na něčem pracujeme, už v Řepištích (3:3) to byl obrázek něčeho. Asi podcenění soupeře. Inkasujeme za dvacet minut tři góly,“ vybavil si hned. „Dneska opět první půlhodina výborná, vedeme dva nula, Frenštát nebyl na naší polovině, hrajeme dobrý fotbal a najednou obdržíme dva nesmyslné góly. Všichni se někam hrneme, přestaneme bránit, jsme nezodpovědní, a i když si v šatně něco řekneme, tak se i přes střídání nic nezměnilo. Soupeř nám chodí do otevřené obrany a ve hře máme guláš, že jsme mohli inkasovat třeba sedmkrát. To je ostudný přístup, zvlášť v den, kdy vám mají předat pohár. Velká kaňka na super sezoně,“ nechápal kouč.

Zleva: primátor Ostravy Jan Dohnal, bývalý dlouholetý předseda Hlubiny Pavel Ožana a šéf Řídící komise pro Moravu Pavel Nezval.Zdroj: David Hekele

„Z dvanácti zápasů desetkrát nedostaneme gól a teď to znehodnotíme tak, že ve dvou utkáních jich máme sedm. Nevím, kde je chyba, ale někde bude,“ pokračoval. „Asi je to o přístupu a o tom, že si hráči myslí, že jsou mistry světa. Proto hrají na půl plynu. Takhle ve třetí lize nemáme šancí,“ dodal Skotnica.

„S ohledem na poslední dva výsledky je to hořké,“ uznal brankář Jan Otoupalík, nejstarší člen mužstva a jeden z jeho lídrů, který zvedl pohár nad hlavu jako první. „Je to fajn pocit, s výhrou by to ale bylo lepší. A ideálně už dřív po Krnovu,“ doplnil.

Hlubina otočila emoční šlágr s Havířovem, Bugáň spílal sudím: Měli jste vsazené

Zdroj: David Hekele

Bylo pak kuriózní, když primátor Ostravy Jan Dohnal musel hráče pobízet, aby z trofeje a celosezonního triumfu projevili pozitivní emoce. „Trochu nadšení,“ hlesl nejvyšší představitel města na hlouček borců, kteří si mezitím oblékli mistrovská trika.

Stejně jako Otoupalík, i Skotnica však upozornili na fakt, že Hlubina má vítězství v soutěži jisté již dva týdny. „Pohár se má předávat, když se slaví, když je úspěch. Je špatně ho dávat po porážce, čtrnáct dní po něčem, co už je dávno oslaveno. Dneska tu mělo být něco menšího, ale nic takového, jako po zápase s Krnovem. Ten pohár tu měl být před čtrnácti dny. Je to škoda,“ podotkl kouč.

„Tehdy jsme si to tu oslavili a pořádně užili. Teď už žijeme trochu z laufu, kdy víme, že máme své jisté, a i když nechci mluvit za celou kabinu, někteří kluci už to tak mají,“ potvrdil Otoupalík. „Já to beru, ale zakončit to výhrou, vypadalo by to lépe. Nicméně to nic nemění na tom, že jsme si postup zasloužili. Se sezonou jsme spokojeni a nás i klub čeká nová historie,“ uzavřel gólman.