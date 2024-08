Sestavu jsme na šesti místech prorotovali, protože jsme měli v plánu dát šanci i ostatním hráčům, ať se ukážou. Přece jen máme dvaadvacet vyrovnaných hráčů, pošetřili jsme síly i na ten domácí zápas, který budeme chtít vyhrát. Samozřejmě to není jednoduché dostat dvakrát čtyři góly, ale takhle to v této soutěži je, že vás soupeři potrestají úplně ze všeho. Karviná měla šest šancí, dala čtyři góly a tři z toho jsme jí sami namazali. Jsou to individuální selhání, jinak jsme se drželi a dlouho plán vycházel. Když ale soupeři nabídnete takovou lacinou branku, jako byla ta druhá, tak to s mančaftem zatřese.

Tam jsme chtěli praktikovat stejný fotbal a postupem času hrát na větší riziko, jenomže ve 48. minutě to bylo 2:0, když udělal chybu stoper, namazal útočníkovi, ten sám na brankáře proměnil a v té chvíli se nám to úplně sesypalo. Zkusili jsme to ještě, ale kluci se už psychicky položili, dostali jsme ještě dva hloupé góly a je z toho takový devastující výsledek. Kdybychom některé situace v prvním poločase vyřešili trošičku lépe, mohlo se vše odehrát úplně jinak. Druhá branka dala celému zápasu ráz. Holt se hraje devadesát minut, ne poločas. Musíme se z toho poučit a zvládnout zápas doma se Zlínem.

Jsem smutný ze druhého poločasu. V prvním jsme plnili vše, co jsme si řekli, měli jsme ale z těch nebezpečných střel dát dva tři góly. Mohli jsme z toho vytěžit daleko více. Místo toho jsme inkasovali z rychlého přechodu hloupý gól do otevřené obrany, což jsme nechtěli hrát. Chtěli jsme hrát ze zajištěného středního bloku a to nám vycházelo, tedy kromě poslední minuty první půle.

Měl jsem horší výhled. (směje se) Je to netypické, když jako hráč dostanete červenou kartu. Nechtěli jsme ale riskovat, že by se to potom vztahovalo na další zápasy, tak jsme se raději zeptali rozhodčích, co máme dělat, protože ortel a trest ještě nevím. Mám dvě žluté karty, takže asi dostanu jeden zápas, ale dohodli jsme se s rozhodčími, že budu na tribuně, nebo mimo výseč.

Jakou reakci to vyvolalo v týmu?

Kluci se smáli, když jsem jim to říkal při rozcvičce, aby věděli, proč jsem bokem. Že se prostě stala jistá věc. Holt na sobotním zápase v Příboře, který má velké ambice a přejel nás 6:0, jsem dostal po dvou žlutých červenou kartu.

Podle zápisu byla první žlutá za faul, druhá za řeči.

Já jsem to hráčům řekl. Panu rozhodčímu jsem bez hanlivých výrazů vysvětloval, že fotbal se hraje ve vyšších soutěžích tak, že souboj tělo na tělo – rameno na rameno – není faul. A on reagoval, ať mlčím, tak jsem mu to opět řekl, na což on, že mu do toho nebudu kecat a dal mi druhou kartu. Za stavu 6:0 pro domácí, takže nevím, co řešil. Asi si ulevil a já mám příští zápas volno.

close info Zdroj: David Hekele zoom_in Trenér Hlubiny Zdeněk Skotnica v Karviné mimo střídačku. Kolegové tak museli chodit na porady za ním.

Jak bere váš trenér, že vy trénujete o čtyři soutěže výš? Mluvíte mu do toho?

Ne, vůbec. Mlčím a poslouchám, co mi řekne, jestli hraju útočníka, nebo stopera. V sobotu to byl na poločas stoper a hrůza. O pauze pět gólů, tak jsem šel nahoru a hned jsem si vytvořil dvě šance. Holt taktiku jsme zvolili asi špatnou (usmívá se). Ale trenéru do toho nekecám. Jestli se mě na něco zeptá, tak mu řeknu svůj názor, ale i na tréninky chodím, když mi to vyjde, takže do nich nijak nemluvím. Beru to tak, jak to je, je to můj nadřízený, já jsem jen hráč, takže poslouchám. A kluci na Hlubině? Oni vědí, že si s nimi občas čutnu na tréninku, když můžu. Myslím si, že mám i větší nadhled, dokážu ten zápas lépe vidět, když pořád hraju a udržuju se. Na kluky to ale nemá žádný vliv.

Po dvou zápasech, kdy jste získali čtyři body, došlo na dvě porážky. Se Zlínem byste asi potřebovali zase bodovat, že?

Přesně tak. Měli jsme dva těžké zápasy, věděli jsme, že Karviná se šesti zahraničními hráči je nadstandardní, a že nás ze všeho potrestají. K tomu Hlučín, který drží první pětku každoročně, ale s oběma jsme si zahráli vyrovnanou partii. Teď se ale soustředíme na další zápasy, kdy máme dvě „béčka“ Zlína a Zbrojovky. Tam určitě chceme nasbírat nějaké body, protože bychom se neradi dostali do spodního pásma, kde by nastala nervozita a jen složitě bychom se tahali tabulkou zpět nahoru. Proto od dalšího zápasu chceme zase pravidelně sbírat body.