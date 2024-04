Žehrat mohl i na (ne)produktivitu svého týmu. „Pár dobrých příležitostí jsme tam měli. Dvakrát ale Hlubinu na začátku druhého poločasu podržel výbornými zákroky gólman. To rozhodlo, protože v poli to bylo vyrovnané. Škoda, že jsme nesnížili, třeba by soupeř znervózněl. Jenže musíme mít více hráčů, kteří střílí branky, a nespoléhat jen na jednoho,“ poukázal na jedenáctigólového Denise Nieslanika.

Vítkovice doplatily na individuální chyby. „Neměly by se stávat, ale staly se, a srazily nás,“ povzdechl si Martin Štverka. „Dvakrát naši obránci soupeři namazali na to, aby mohl jít sám na brankáře. A on toho při své kvalitě pokaždé potrestal a využil. K tomu jsme si jeden gól dali vlastní po rohu,“ litoval Štverka.

„Jinak nemůžu klukům nic vytknout. Prostě jsme na začátku nějaké cesty, kluci neodehráli špatné utkání, ale srazili jsme se sami. Ostatně ty chyby by položily i větší tým. Vždyť se podívejte na ligu. Těžko pak můžete někomu něco vyčítat v divizi. Věřím, že se vrátíme silnější,“ poukázal Martin Štverka.

Konfrontace s elitním týmem soutěže mu ukázala, kdo by i do budoucna na tuto úroveň mít měl, a kdo naopak nikoliv. „Hlubina dělá fotbal dobře, nás čeká spousta práce. Nikdo si nemohl myslet, že to na jaře poběží jako nic a my budeme vyhrávat. Jsme na začátku dlouhého procesu. Víme však, že máme na čem stavět, na druhé straně nás trápí defenziva a na ní musíme zapracovat,“ zmínil Martin Štverka.

Věří, že mužstvu pomůže i návrat kapitána Matyáše Richtára, který čtyři zápasy pykal za svůj úder proti Krnovu. „Maty ale poctivě trénoval, připravoval se a byl natěšený. Výsledek mě mrzí i kvůli němu, protože teď to vypadá, že bez Richtára to šlo, s ním hned prohrajeme, ale takhle to není. Tohle je obraz výkonu celého týmu,“ vyloučil Štverka, který však počítá i ztráty.

Střelec poprvé neskóroval, Vítkovice berou z Bílovce remízu. Kouč: Plusový bod

Na Hlubině kvůli nemoci nehrál mladík Matěj Malý, minule s Havířovem se pak zranil Filip Kostelanský. „Má nohu v sádře,“ prohodil Štverka. „Jeho dravost, drzost a zarputilost nám chyběla, bylo to znát. Ale nechci se na to vymlouvat. Mohli jsme to zvládnout lépe i tak,“ měl jasno.

Unie Hlubina – MFK Vítkovice 3:0 (2:0)

Branky: 18. a 37. Sasko, 76. Látal. Rozhodčí: Mikeska – Lukašík, Jurajda. ŽK: Dybal, Látal – Burgo, D. Nieslanik. Diváci: 140.

Sestava Vítkovic: Kolenko – Burgo, Valík, Agbo, F. Gaži – Zogata (65. Jonathan Justice) – Olawunmi Lateef (78. Sýkora), Palej, Richtár (78. Matejov), T. Nieslanik (73. Chylek) – D. Nieslanik (78. Surovec). Trenér: Štverka.