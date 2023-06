„Řekli jsme si, že to chceme dohrát do pátého místa, jenže my zvládli téměř všechna utkání. Kromě Havířova. A najednou – i díky kolísavým výsledkům Bohumína, Bílovce, Opavy B – jsme byli skoro na špici. Ale nenapadlo nás, že bude možnost postoupit. Nadstandardní ročník,“ usmívá se kouč.

Pro něj samotného byla nováčkovská sezona zvláštní. Divizi sice jako hráč hrál, ale v roli trenéra byl tak vysoko poprvé. „Krajský přebor se nevyhrál, přišel jsem jako nový trenér a všichni byli plní očekávání. Jenže se dařilo a jaro už pak byla jízda. Vše si sedlo, zapadlo, v sestavě jsme neměli slabé místo. Ani když se hráči zranili. Pomohl nám široký a pestrý kádr,“ vysvětluje Skotnica.

„Jsem rád, že výsledky nebyly náhodné. Naopak. Z 26 zápasů jsme ve třiadvaceti byli lepší my. Možná i proto jsme byli namlsaní a chtěli do MSFL, dlouho se to zvažovalo a mluvilo o tom,“ připomíná velkou otázku minulého týdne.

MSFL BY BYL RISK

Po odmítnutí klubů z ostatních skupin se nabídka hrát třetí nejvyšší soutěž dostala i do Ostravy. Po hodinách a hodinách jednání i přemýšlení byl nakonec verdikt jasný. „S vedením jsme si zhodnotili plusy i minusy, a teď by to asi byl risk. Hlavně kvůli stavu kádru. A tlačit to na sílu není dobré, i když se může stát, že když v dalších letech už budeme chtít postoupit, tak to nebude vycházet,“ uvědomuje si Zdeněk Skotnica s tím, že byl smířený na Hlubině trénovat, ať by se klub rozhodl pro MSFL, nebo divizi.

„Jako trenér chápu, že by šlo o větší náklady kvůli cestování, hráči by měli vyšší požadavky, zároveň prémie by už nebyly takové, protože by se tolik nevyhrávalo. K tomu na tréninku musíte mít fyzio, maséra, náročnější by to bylo i pro hráče, jelikož by trénovali čtyřikrát v týdnu. A vše stojí peníze navíc. Koneckonců si tohle spočítali i v jiných klubech, které MSFL odmítly. Není to sranda, aby neudělaly ostudu,“ vypočítává Skotnica.

Hlubina - Krnov 3:1 (Divize F - 25. kolo, 3. 6. 2023)Zdroj: TJ Unie Hlubina

Velký vliv podle něj měl fakt, že Hlubina z touto variantou nikdy předtím nekalkulovala. „Kdybychom tušili, že budeme takhle nahoře, tak se o tom v zimě pobavíme a připravíme. Byli jsme ale šestí, tohle nikdo neočekával,“ má jasno šéf hlubinské lavičky.

A jak na šanci postoupit reagovala šatna? „Jako vedení. Půl napůl,“ směje se kouč. „Kluci ze základu to chtějí, ale ti, kteří byli spíše střídajícími, tak vědí, že by v mužstvu už být nemuseli. Proto chtěli spíše setrvat v současné soutěži,“ podotýká Skotnica, jehož při uvažování napadl i trenérský osud.

MSFL by považoval za výzvu, viděl i další klady, ale… „Na druhé straně, když jsem se podíval na posledních pět mančaftů této sezony, tak všechny měnily trenéry. I v tom by to byl risk, holt si to člověk musí umět zhodnotit,“ říká. „Mezi krajským přeborem a divizí není takový skok jako mezi divizí a MSFL. Je to diametrálně rozdílné, obrovský parník,“ pokračuje Zdeněk Skotnica.

Pro další divizní ročník je to však závazek. „Upletli jsme si na sebe bič, čekají nás ambiciózní soupeři, takže se máme na co těšit. A obecně druhý rok je pro nováčka složitější. I jako hráč jsem to zažil v Hlučíně a Frýdku,“ ví trenér. „Já ale věřím, že se nemáme čeho bát. A podle podzimu si v zimě řekneme, co bude dál na jaře,“ poznamenává.

Z kádru by nikdo končit neměl, naopak by rád ještě nějakou tu posilu. „V přípravě nás doplní sedm osm kluků, ze kterých si necháme dva tři nejlepší. Příprava bude náročná s vynikajícími soupeři jako béčko Baníku, Frýdek-Místek, Přerov. Bude i více tréninků. Myslím, že se na nové výzvy těšíme,“ uzavírá Zdeněk Skotnica.