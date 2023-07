V předchozím ročníku dovedl žáky Vítkovic do ligy, teď v divizi s devatenáctkou byl třetí, šestý s B-týmem v I.B třídě, a vítězství v divizi má se ženami. „Sezonu beru za úspěšnou, ale u dorostenců, nebo béčka to nehodnotím jen z pohledu výsledků,“ vysvětluje Vítězslav Mooc, který přitom loni v létě začínal u mladšího týmu.

„Po podzimu jsme s náskokem čtyř bodů byli první, ale dostali jsme ale nabídku trénovat tým U19 po trenéru Mokrohajském. Chtěli jsme i se staršími útočit na nejvyšší pozice, abychom postoupili, ale Karviná B posilovala a skončili jsme třetí,“ přibližuje.

„Teď chceme tým stabilizovat, protože tam máme mladé hráče. Hráli jsme to s patnácti a šestnáctiletými kluky,“ má jasno vzápětí.

Hapal o Baníku i setkání s Hagim: Už nevím, kdo koho pokopal. Co se Svozilem?

Fotbalový trenér Vítězslav Mooc.Zdroj: archiv Vítězslava Mooce

Kooperace s devatenáctkou pomohla i rezervě, která se v krajské soutěži I.B třídě vyhoupla po špatném začátku do lepšího středu tabulky. V jarním pořadí byla po Záblatí druhá. „Dostávali jsme tvrdé porážky, ale věřili jsme své cestě a kolem pátého kola se to zlomilo. Ukázalo se, že mladí kluci mají na to hrát soutěž dospělých. Vytáhli se, zlepšili a atakovali čtvrté místo,“ těší Mooce.

„Je to dobré hlavně pro kluky, někteří do mužského fotbalu zapadli už v patnácti letech. Navíc se posouvají i do A-týmu, kde jich je pět, celkově až osm by jich mohlo jít do letní přípravy. což je odměna i pro mě a trenéra Martina Kaplera, že s mládeží dobře pracujeme, já to klukům přeji. Takhle ta návaznost má vypadat. A to se nebavím o tom, že je po nich poptávka i jinde,“ míní Mooc.

Zároveň je rád, že jako liché skončily hlasy o možném zrušení B-týmu. „Majitel Martin Hloch mi to nedávno potvrdil. Po pádu z áčka do divize chceme s mladými hrát hezký fotbal a připravovat je právě pro první mužstvo. Proto jsme nohami na zemi a ani úvahy nad postupem do I.A třídy nejsou na pořadu dne,“ podotýká.

Baník naložil mistru Rumunska: hattrick „Mirečka“, forma posil a nervy legendy

PROHRANÁ SÁZKA S KAPITÁNKOU

„Ale těšil mě zájem, že i když dopoledne hrála devatenáctka a já se zeptal, kdo půjde za béčko, všichni zvedli ruce. Jsem překvapený z toho, jak nám to šlo. I herně, protože jsme předváděli hezký fotbal, viz třeba poslední zápas se Záblatím, kde byly šance na obou stranách, jen soupeř dal góly,“ ohlíží se zpět.

Ženy pak ukončily šestiletou nadvládu Havířova v divizi. Postup do třetí ligy však klub odmítl. „Chceme to obhájit a založit juniorky. Pak se posunu bránit nebudeme. Každopádně se v šatně vytvořila výborná parta, z čehož plynula i vítězství,“ hodnotí kouč.

Působení u žen a mužské rezervy má u něj ale souvislost. Prohrál totiž sázku s kapitánkou Petrou Urbančíkovou. „Já říkal, že s kluky skončíme čtvrtí. Nevyšlo to. Šesté místo znamená, že ji musím pozvat na večeři. Já to ale udělám rád,“ směje se Mooc.

Ženský tým Vítkovic pod vedením trenéra Vítězslava Mooce.Zdroj: archiv Vítězslava Mooce

Baník v úvodu přípravy trápí zranění. Hapal: Nic vážného. Co testovaný Fadairo?

Že by měl sám ambice jít třeba k diviznímu týmu? „Neřeším,“ kroutí hlavou. „Lhal bych, kdybych řekl, že možnost nebyla. Byla. Já ale rád pracuji s mladými, chci je vychovávat, naplňuje mě to. Aby ti, které teď mám pod sebou, třeba za dva roky mohli naplno hrát za áčko. Z B-týmu by už byli nastaveni na mužský fotbal a myslím, že by se s nimi dalo postoupit zpět do třetí ligy. Byla by to nejlepší cesta,“ odpovídá jednoznačně Vítězslav Mooc.

Nepopírá ani nabídky odjinud. „Zájem byl, ale ve Vítkovicím mě to baví, jsem odmala Vítkovičák, takže nemám důvod odcházet,“ uzavírá.