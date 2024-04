Fotbalisté Vratimova sahali v pátečním atraktivním duelu 19. kola divize F s Havířovem po třech bodech, nakonec si museli vystačit po remíze 2:2 s jedním. Vratimov je v tabulce na 5. místě, Havířovu patří 6. příčka. Po červených kartách nedohráli utkání domácí gólman Adam Střalka a hostující záložník Daniel Jež. Za co museli předčasně do kabiny?

Fotbalisté Vratimova remizovali s Havířovem 2:2. | Foto: FK WAREX Jeseník

„Utkání přilákalo hodně diváků na tribunu a o to lepší zážitek to pro všechny byl. Já sám jsem klukům od začátku týdne říkal, že máme na to, abychom Havířov porazili a nakonec jsme tomu byli hodně blízko,“ řekl na úvod hodnocení pro klubový web trenér Vratimova Marek Lišaník, jenž narážel na inkasovaný gól z 90. minuty a nezvykle vysokou návštěvu 618 diváků.

Vratimov začal dobře, jenže své šance zahodil a prohrával po brance Kobzy, na kterou zareagoval v závěru první půle Duda. Obrat dokonal hned po změně stran Chlopek. Následně byl přímo vyloučen domácí gólman Střalka, jehož následoval po hodině hry po druhé žluté kartě hostující Jež. Při hře deset na deset se podařilo Havířovu v poslední minutě Kobzou srovnat.

ČERVENÉ KARTY

49. minuta – Adam Střalka (brankář Vratimova): „Hrubé nesportovní chování. Fyzicky napadl soupeře v přerušené hře, přičemž ho chytl pod krkem a svalil jej na zem.“

57. minuta – Daniel Jež (záložník Havířova): „Druhé napomenutí během zápasu. První žlutá karta bezohledné podražení soupeře zepředu v nepřerušené hře v souboji o míč. Druhá žlutá karta bezohledné kopnutí soupeře podrážkou zepředu v souboji o míč v nepřerušené hře.“

„První poločas jsme začali velmi dobře. Byli jsme aktivní, čímž jsme soupeře zaskočili a vypracovali jsme si zajímavé situace, které jsme měli vyřešit lépe. Celé to vyvrcholilo penaltou, kterou jsme bohužel neproměnili. To nás trochu utlumilo, soupeře naopak nakoplo. Havířov začal prokazovat kvalitu, diktoval tempo hry a ujal se vedení,“ vykládal kouč Vratimova.

„Po obdržené brance jsme se zpátky nakopli a utkání otočili. Vypadalo to, že jsme na koni, předváděli jsme dobrý fotbal. Po gólu na 2:1 však přišla červená karta a v ten moment jsme věděli, že cesta za vítězstvím bude ještě hodně složitá. Soupeř sice po chvíli dostal také červenou kartu, ale po zbytek utkání byl lepší a v samotném závěru vyrovnal,“ dodal Marek Lišaník.

19. kolo divize F (pátek 29. 3. 2024):

Vratimov – Havířov 2:2 (1:1)

Branky: 40. Duda, 46. Chlopek – 17. a 90. Kobza. Rozhodčí: Šafrán – Ganaj, Schneider. ŽK: Schmutz, Chlopek, Barták – Večeřa, Jež. ČK: 49. Střalka – 57. Jež. Diváci: 618.

FC Vratimov: Střalka – Brezula, Schmutz, Bajzath, Kavan – Chlopek (81. Barták), Klejnot, Duda (67. Máša), Wojatschke (53. Müller) , Šeba (81. Novotný) – Trmal. Trenér: Marek Lišaník.