Podle mladého trenéra se projevil jeden nedostatek mužstva. „Devět kol nás netrápilo, že nemáme gólového útočníka, o produktivitu se dělilo víc hráčů, ale tam nás to dohnalo. Šancí jsme měli víc než soupeři, mohli jsme to zlomit na svou stranu a třeba sedm bodů uhrát, místo toho máme jediný z Krnova. I štěstíčko se od nás trochu odvrátilo,“ krčí rameny Skotnica.

Právě post na hrotu útoku bude hlubinským tématem pro příští týdny. „Sice tam hraje Sasko, Bobčík, Kalay, nebo další, nikdo nebyl špatný, jsou to běhaví a bojovní hráči, ale v divizi už to chce kvalitu v zakončení. To jim chybí, proto je to naše dlouhodobá slabina a úkol číslo jedna bude najít zabijáka, který dá za půl roku sedm osm gólů. Mít ho teď, jsme v první trojce, protože šance jsme nedávali a inkasovali jsme hloupé góly,“ má jasno Skotnica.

Na zkoušku hodlá přivést vícero hráčů, zároveň počítá i s odlivem směrem do vyšších soutěží. Minimálně pro přípravné období. Od toho se bude odvíjet další posilování.

„Bota nás kromě hrotu jinde netlačí, ale nebylo by špatné přivést do každé řady jednoho hráče, abychom měli v týmu ještě větší konkurenci a zkvalitnili i lavičku. Záleží však na financích a diskusi se stávajícími hráči, jaké mají plány,“ vysvětluje šéf lavičky.

„Ale na zimu se těším, protože v létě jsem měl strašně málo času. Přišel jsem a po třech týdnech už se hrál pohár a mistráky. Kluky jsem poznával za pochodu. Teď bude pauza delší, už máme vytipováno, kdo by k nám mohl do přípravy a už si budu moci kádr tvořit víc k obrazu svému,“ podotýká Zdeněk Skotnica.

Bez ohledu na podobu kádru by rád, kdyby Hlubina měla pevné místo v elitní pětici, ne-li ještě výš. „Do pátého místa jsme schopni se pohybovat, mým malým přáním je ale trojka. I za námi jsou však dobré mančafty, takže to bude strašně těžké a vyrovnané,“ uzavírá Zdeněk Skotnica.