Ve čtyřech přípravných duelech Unie podlehla ve vyrovnaných partiích třetiligovým soků – rezervě ostravského Baníku a Frýdku-Místku – shodně 1:4. Naopak porazili divizní Přerov (3:1) i přední celek krajského přeboru Český Těšín (4:1). Vše pak vyvrcholilo pohárovým vítězstvím 2:1 ve Frýdlantu nad Ostravicí a postupem do 1. kola MOL Cupu, kde ve středu čeká Havířov.

„Hodně jsme během toho měsíce zkoušeli. Protočilo se nám tady obrovské množství hráčů, zejména mladých. Bylo jich snad dvaačtyřicet. Nějak se nám to vykrystalizovalo a nyní máme o podobě mužstva téměř jasno,“ popisuje Zdeněk Skotnica.

Jediným otazníkem je třetí stoper. V kádru jsou čistokrevní jen dva, jelikož kapitán Jan Krčmařík po zranění kolene a přetržení vazů v jarním utkání s Rýmařovem bude laborovat celý podzim. „To nás mrzí, je to velký zásah, protože obrana fungovala výborně. Nahradit ho bude těžké,“ povzdechne si Skotnica.

„Aktuálně máme na zkoušku dva hráče, tak uvidíme, koho vybereme, a s kým se domluvíme,“ pokračuje kouč.

ČTYŘI POSILY, JEDEN ODCHOD

Uzavřeny jsou příchody zkušených Matyáše Blahuty z FC Zlínsko a Dominika Konečného z Frýdku-Místku, stejně jako mladíků Daniel Fréborta a Štěpána Vykopala. „První dva jsou hotoví hráči. Blahuta střeďák, který byl ve svém klubu kapitánem, Konečný krajní záložník. Tři roky hrál MSFL. Frébort je spíš tah do budoucna,“ nastiňuje Zdeněk Skotnica, který zaznamenal jediný odchod. Jiří Podraza zamířil kvůli malému vytížení do Bílovce.

Kádr tak čítá celkem 24 jmen. „Sice máme béčko, ale počítáme s tím, že po třetím čtvrtém kole ještě někoho uvolníme. Každopádně zápasů bude dost, víc než v minulé sezoně, mohou přijít zranění a karty – už teď nejsme úplně kompletní – takže velikost kádru může být naše výhoda,“ soudí trenér Hlubiny.

Odhaduje, že Ostravané by se měli pohybovat v horních patrech tabulky. Vědom si ale i kvalit soupeřů. „Silná bude i díky áčku Opava, své cíle vyhlásilo Valašské Meziříčí, možná do toho vstoupí Havířov, nebo někdo další. Třeba ambiciózní Řepiště, které postoupily,“ vypočítává.

Hlavní trenér Hlubiny Zdeněk Skotnica.Zdroj: TJ Unie Hlubina

„Myslím, že nahoře bude zase čtyři pět mančaftů, nás tam už řadím. Tím neříkám, že chceme jednoznačně postoupit, ale minimálně bychom chtěli minulou sezonu zopakovat. Skončili jsme druzí, takže být do třetího místa,“ prozrazuje Zdeněk Skotnica ambice svého týmu.

NOVÁ POZICE FAVORITA

Prvním krokem k jejich naplnění bude v sobotu od 15 hodin duel na hřišti Břidličné. Mimochodem: na stejném místě začínala Unie soutěžní ročník i loni. A vítězně. „Ani nemají stránky, takže něco zjistit o nich je složitější. Aspoň váš Deník něco píše,“ směje se Skotnica.

„Nějaké změny mají, my si to ještě zhodnotíme, ale určitě budou nebezpeční, hlavně doma sbírají body, takže nesmíme nic podcenit. Chceme ale potvrdit roli favorita. To se od nás čeká, protože jsme neoslabili, naopak ještě posílili, takže každý od nás očekává výsledky. Rozhodně to ale s nikým nebude snadné a krize může přijít na každého,“ uvědomuje si šéf lavičky.

Z nováčka se tak stal favorit. „Budeme to mít těžší. Každý se na nás připraví, nakouká si nás, navíc nás znají, protože změn nebylo moc. Nemyslím, že s námi bude někdo chtít hrát fotbal nahoru dolů, spíše zezadu. Tím to budeme mít složitější. Ale musíme se s tím vyrovnat a zvládnout to. Od toho tady jsme my jako trenéři,“ má jasno Skotnica, který musí kalkulovat i se středečním pohárovým kláním na půdě Havířova.

„U nich jsme na jaře prohráli náš jediný zápas. Určitě chtějí být dál, než loni,“ míní. „Samozřejmě chceme postoupit a chytnout někoho ještě lepšího, abychom přilákali spoustu diváků. Hrát s Baníkem, nebo Karvinou by byla paráda a obrovské zviditelnění celého klubu a práce lidí v něm. Ale to už přemýšlíme moc daleko. Nejprve musíme přejít přes Havířov,“ uzavírá otevřeně Zdeněk Skotnica.