„Výlet z Opavsko-Bruntálska si dnes užijeme,“ hlásil do telefonu rozjařeně trenér karvinského béčka Čestmír Kročil s odkazem na úspěch ligového A-týmu Karviné na půdě Opavy (výhra 2:1).

„Musím uznat, že jsme tentokrát měli hodně silnou sestavu, zvláště v obraně,“ pochvaloval si účast Kouřila, Dramého či brankáře Hrdličky. Na hrotu útoku se navíc objevil i Haša. Dal gól, hrdinou utkání byl ale mladý Ukrajinec Želizko. Ten dal totiž góly dva.

„Navíc skvěle kope standardky, bojuje, má přehled. Je na tom fakt dobře. U tak mladého hráče jsem to dlouho neviděl,“ uznává Kročil. Želizko si tedy nahlas říká o šanci v prvním týmu, což je logické. V Karviné se již adaptoval a vedení klubu si jej před časem přesně pro tuto příležitost vyhlédlo.

„Z výhry máme radost, byť zápas začal v intencích našich předchozích zápasů. Zahodili jsme nějaké šance a pak soupeř z první standardky skóruje. Naštěstí Haša srovnal,“ oddechl si Kročil. Obrátit skóre mohl už do poločasu Dramé, jenž se nedávno vrátil z hostování v Příbrami, ze tří metrů ale přehodil jak brankáře, tak branku.

V nástupu do druhé půle udeřil již zmiňovaný „Železný Ivan“. Trestňák z třiceti metrů poslal Želizko neomylně do „víka“. Pak to bylo o tom, jestli domácí dokážou srovnat, nebo naopak Karviná přidat pojistku. Platilo to druhé.

„Podržel nás Hrdlička, chytil domácím jasnou šanci, my pak z brejků přidali další góly a několik šancí ještě zahodili,“ upozornil Kročil, známý v karvinských fotbalových kruzích prostě jako Česťa.

Mrzet ho to včak nemuselo. Počítají se body. „Pro Rýmařov by to byl jistě krutý výsledek, kdybychom proměnili úplně vše. I tak je to opravdu krásná sobota,“ usmíval se Kročil a na pumpě, kde karvinská výprava zrovna zastavila, si poručil pivo. „Bude mi chutnat,“ dodal spokojeně.

Jiskra Rýmařov – MFK Karviná 1:5 (1:1)

Branky: 26. Jeřábek – 48. a 76. Želizko, 32. Haša, 88. Vlachovský, 90. Kaczmarczyk. Rozhodčí: Hanák – Vlk, Poláček. ŽK: 2:3. Diváci: 242.

Karviná B: Hrdlička – Hejda, Kouřil, Dramé (90. Věčorek), Holiš – Buzek (54. Mrózek, 86. Petrík), Putyera, Želizko, Vlachovský, Kobza (54. Kaczmarczyk) – Haša. Trenér: Kročil.