/ROZHOVOR/ Poprvé vedl fotbalisty Baníku Ostrava ve druhé lize, dokonce před zraky legendárního útočníka Milana Baroše, kterého dění na ploše žižkovského stadionu muselo v neděli bavit. I když jeho tým prohrával v poločase o dva góly, nic nezabalil. Právě dění po přestávce považuje trenér rezervy Slezanů Josef Dvorník za velký vklad, možná větší, než konečnou remízu 2:2. „Hlavně klukům to do soutěže dodá sebevědomí,“ řekl bývalý obránce v rozhovoru pro Deník.

Prohrávali jste 0:2, máte bod. Je to ztráta, nebo zisk?

Ani jedno. Beru to spíš z pohledu toho, jak to probíhalo. A samozřejmě to, co jsem víceméně očekával, že může nastat, nastalo. Bylo tam seznámení se s druhou ligou co se týče rychlosti, bojovnosti, soubojovosti a celkově vše okolo. Myslím si, že je to pro nás nová zkušenost, pro hráče velká, ale pokud by to mělo trvat jen ten poločas a dál budeme pracovat, jako po přestávce, tak si myslím, že to bude dobré. Pomaličku to půjde nahoru. Samozřejmě je podstatné, že jsme se zvedli ze stavu 0:2 na Spartě. Hlavně klukům to do soutěže dodá sebevědomí.

Šlo o velký stadion, vyšší soutěž, vysílala to televize a hráli jste se Spartou. Čekal jste, že to na hráče takto zapůsobí?

Víceméně jsem s tím počítal, i když jsem doufal, že by to nemuselo být takové. Ne že by to markantní, ale v prvním poločase jsme byli nepřesní, po zisku míče špatný dotek, špatná řešení a díky tomu jsme měli ztráty. Sparta byla víc na balonu. Akorát mě mrzí, že dvakrát inkasujeme ze standardních situací, což jsou za mě jednodušší góly, kterým se dá předejít. Na druhé straně, Sparta si vedení za první poločas zasloužila.

Do hry vás dostal parádně zahraný roh bratrů Jaroňů. To bylo nacvičené, nebo vše vyplynulo ze situace?

No, Sparta ve finále dala úplně stejný, když jsme zaspali na boxu. Oni ale potom také. Ale je to secvičené, bráchové si to hezký narýsovali na sebe a trefili to fantasticky. Pomohlo nám to se vrátit do zápasu, i když už v kabině jsme si řekli, že do toho půjdeme jiným způsobem. Že není na co čekat a pracovitost musí být daleko větší. Šli jsme do nich naplno a od 65. minuty jsme byli lepší. Pokud někdo měl ten zápas vyhrát, tak asi my. Šli jsme si za tím daleko víc, než Sparta. Těší mě, že po gólu na 2:2 jsme nemysleli na bránění remízy, ale naopak jsme chtěli víc. To je pro pozitivní, protože ke konci jsme měli rohy a standardní situace, z nichž jsme mohli skórovat. Ale jsem pokorný a rád, že ze stavu 0:2 máme bod.

close info Zdroj: FC Baník Ostrava zoom_in Sparta Praha B - Baník Ostrava B 2:2 (1. kolo Chance Národní ligy - 21. 7. 2024).

Co se dělo v poločase v šatně?

Primárně jsme se bavili o tom, jakým způsobem hrajeme. Byly tam systémové věci, které mi vadily a narušovaly naší hru. A neměli jsme ani individuální kvalitu. Když ale něco děláme v přípravě, trénujeme a pak na hřišti nejsou vidět, tak mi to vadí víc, než to, že někomu zápas nevyjde a musím tam dát někoho jiného. Ale žádná bouřka nebyla, tohle nebyl zápas, v němž by bylo potřeba zvýšit hlas. Spíše si ujasnit určité věci, což se potvrdilo. Když se vše plnilo, fungovalo to.

Solidně hrál Aleksandar Komljenovič, který musel ze střídačky do hry velmi brzy. Co jste říkal jeho výkonu?

Saša měl v týdnu výpadek, jelikož měl zanícenou ránu, takže tři dny netrénoval, což se v prvním poločase projevilo, když nahradil Šudyho (Šudáka). Nebyl to Saša, kterého známe, ale ve druhém poločase se už rozběhal a myslím si, že tuhle výkonnost bude prokazovat. Věřím tomu, že půjde nahoru. Ale ještě lepší výkon, než Saša, podal třeba Kašpárek na hrotu, což pro nás bylo zcela zásadní, protože ty míče udržel, vybojoval a v osobních soubojích byl nepříjemný. Ale nechci hráče hodnotit po jednom. Byly tam lepší i slabší výkony, střídal jsem třeba Malkyho (Málka), protože tam byly věci, které by tam být neměly. V kabině jsme si po zápase řekli, že tým je nadevše, respektujeme se a změna přijít musela. Ale nechci to hodnotit, že ten hráč hrál dobře a ten zase špatně. Příště může být vše jinak a naopak.

Co vám ten zápas řekl směrem k dalším bojům?

To se vrátím na začátek. Teď budeme mít o víkendu pauzu, Varnsdorf bude odložený, takže potom jedeme na Táborsko, což je mančaft, který se chce postoupit z prvního místa a teď porazil 3:1 Slavii. Na druhé straně, dobře se na to připravíme. Myslím si, že právě to, co se stalo ve druhém poločase, bude velice dobrou a asi zlomovou věcí do budoucích zápasů. Aspoň doufám. Prostě že ti kluci uvidí, že když poctivě pracují, tak i možná menší kvalitu na daném postu můžeme eliminovat a můžeme být úspěšní jako tým.