Mladý střelec se trefil už v 16. minutě, ale domácí do poločasu srovnali zásluhou Komljenoviče. Aktivní Jedlička měl však další možnosti a po hodině hry jednu z nich proměnil. Jak se ukázalo, šlo o vítěznou branku. Bartolomeu navíc trefil tyč.

V závěru mohl Baník srovnat, ale své příležitosti nevyužil. „První poločas byl pro mě zklamání. Do desáté minuty to šlo, ale pak jsme se uchýlili spíše ke dlouhým míčům, o kterých jsme věděli, že nemáme šanci na úspěch, protože nahoře hrají velmi dobře a po zisku druhých míčů jdou dopředu. Díky naší hře jim to vycházelo,“ hodnotil pro Deník trenér Baníku Josef Dvorník.

„Sice jsme srovnali na 1:1, ale jen díky zákrokům Pepy Struhaře jsme se drželi na remízovém stavu. Po přestávce se to zlepšilo, byli jsme víc na míči, víc kombinovali, ale celkově si myslím, že z našeho pohledu to mělo menší kvalitu, než výkony v jiných zápasech. Když k tomu přičtu zkušenost a vyzrálost Prostějova v osobních soubojích, dostali jsme se k výsledku 1:2,“ pokračoval.

Mrzel ho rozhodující gól po individuální chybě. „Podobná branka, jako v Chrudimi,“ podotkl Dvorník. „Jak jsem řekl, hlavně v prvním poločase jsem čekal větší odvahu a sebevědomí. Pohybové i herní,“ dodal.

Že by měl na tým vliv chrudimský debakl, si nemyslí. „Samozřejmě to není příjemné, stopu to zanechá, ale v poli to byl rovnocenný zápas. Domácím tam jen všechno napadalo. Nebylo to nic zásadního,“ vyloučil Josef Dvorník.

Baník Ostrava B – 1. SK Prostějov 1:2 (1:1)

Branky: 40. Komljenovic – 16. a 61. Jedlička. Rozhodčí: Kvítek – Kříž, Novák. ŽK: Málek – Matoušek, Habusta, Ševčík, Lehovec, Lahodný. Diváci: 404.

Baník B: Struhař – Fukala (72. Krupička), Měkota, Říha, Sirotek – Holaň – P. Jaroň (56. Chvěja), Komljenovic, Málek (72. Nzanza), M. Jaroň (56. Kilibarda) – Kašpárek. Trenér: Dvorník.

Prostějov: Vejmola – Lehovec, Ševčík, Šindelář, Carneiro – Lahodný, Habusta (83. Matocha) – Matoušek (83. Látal), Bartolomeu (83. Koudelka), Vybíral (65. Žák) – Jedlička (75. Hrdlička).