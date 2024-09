/FOTOGALERIE/ Konec srandy, už se musí zabrat! Asi tak vyznívala nedělní sestava fotbalistů B-týmu Baníku Ostrava pro duel 10. kola Chance národní ligy proti Zlínu. Tým Josefa Dvorníka posílilo hned sedm hráčů ligového mužstva. Zpět je stoper David Lischka a v útoku nastoupila i čerstvá posila z Ružomberoku, útočník Dávid Jackuliak. Výsledek a body to ale nepřineslo. Po chybě gólmana Michala Gergely a penaltě Vukadina Vukadinoviče si z Vítkovic odvezl lídr tabulky výhru 1:0. Baník tak padl popáté v řadě a v tabulce je patnáctý.

Emannuel Uchenna Aririerisim, Michal Fukala, Matúš Rusnák, Issa Fomba, Samuel Grygar, Roan Nogha a po zdravotních patáliích vracející se David Lischka. Tento výčet posílil rezervu Baníku, která po sérii nezdarů potřebuje zabrat.

„Jsem za to rád, teď to asi bude nutné, protože se nenacházíme v komfortní situaci. Mladší hráči ukázali úroveň, na druhou ligu ale možná potřebují víc času, nebo to bude nad jejich síly. Zatím na tom nejsou výkonnostně tak, jak bychom si představovali. Ale třeba nás přesvědčí a chytí se. Tím neříkám, že nebudou hrávat, ale podporu těch, kteří tu byli dnes, potřebujeme,“ uvedl trenér Josef Dvorník.

„Chci je využívat, těžko bychom se odlepovali ode dna jen s vlastními hráči. Herně to mnohdy jde, ale sráží nás individuální chyby, dostáváme se do stavů 0:1, 0:2, odkud se to mladým složitě otáčí. A jak už dřív řekl, druhou ligu chceme hrát dlouhodobě. Proto musíme být konkurenceschopní,“ dodal.

Jindy by se posílení projevilo možná víc, tentokrát ale stál proti domácím vedoucí celek soutěže. I když… Neznat tabulku, možná byste to ani neřekli. Zlín ve Vítkovicích mnoho nepředvedl, celkově se hrál poměrně nezáživný fotbal, téměř bez šancí. Tu největší nakonec vytvořil soupeři Baník sám, když gólman Gergela při odkopu fauloval a Vukadinovič proměnil penaltu.

Z cenného bodu tak nezbylo nic. „Každý zápas chceme vyhrát, ale tady soupeř má nějakou kvalitu, jelikož z ligového kádru odešli jen Slončík a Bužek. Proto bych s remízou byl spokojený, protože bychom přerušili sérii proher. Takhle se v tom rácháme, byť poločas byl slušný. Stejné to ale bylo i na Sigmě. Opakuje se to a zkušený soupeř nás opět potrestal,“ podotkl Dvorník.

close info Zdroj: FC Baník Ostrava zoom_in Dávid Jackuliak.

„Vyrovnaný zápas, v první půli jsme byli víc na míči, jen chyběly centry a finální přihrávky. Myslím, že jsme byli lepší, ale opět nás srazila nepochopitelná chyba, tentokrát gólman. Tohle ale natrénovat nejde, hráč musí umět riziko vyhodnotit,“ poznamenal.

Poprvé v ostravském dresu nastoupil slovenský útočník Dávid Jackuliak. Neodehrál špatný zápas. Pracoval na velkém prostoru, ze svého napadání vytěžil několik míčů, pokusil se o individuální akce a průnik jeden na jednoho, po standardní situaci měl možnost hlavou. Na druhé straně ale také faulem vyřadil ze hry stopera Zlína Dominika Simerského. „To se stává. Já sám to měl pětkrát,“ pousmál se Dvorník nad zraněním nosu. „Souboje, jaké sváděl, ale potřebujeme,“ doplnil.

Za to kupodivu Jackuliak žlutou kartu nedostal, krátce po pauze už však ano, a vzápětí kvůli poranění kolene střídal. „Potenciál je u něj zřejmý,“ nastínil trenér. „První poločas zvládl slušně na to, že je s námi krátkou dobu. Celou dobu ale trénoval, hodně balonů udržel a sklepl. Nakonec kvůli problému s kolenem musel dolů, což je škoda. Dvacet, pětadvacet minut by ještě vydržel. Ale jsem rád, že tu je,“ litoval kouč s tím, že jde o konkurenci pro Kašpárka.

„Co jsem viděl jeho zápasy v Ružomberoku, tak vím, že u něj je velká pracovitost, nicméně od útočníka čekáme góly, produktivitu a podržení míče. Proto jsme ho přivedli. Snad to potvrdí v dalších zápasech,“ přál si na závěr Josef Dvorník.

Baník Ostrava „B“ – FC Zlín 0:1 (0:0)

Branka: 71. Vukadinovič z pen. Rozhodčí: Zaoral – Antoníček, Pospíšil. ŽK: Jackuliak, Holaň – Machalík, Bartošák, Didiba. Diváci: 419.

Baník Ostrava B: Gergela – Krupička, Uchenna, Lischka, Fukala – Grygar (86. Holaň), Nogha - Rusnák (77. Šudák), Komljenovic (77. Chvěja), Fomba (77. Málek) – Jackuliak (49. Kašpárek). Trenér: Dvorník.

Zlín: Dostál – Kopečný, Didiba, Simerský (37. J. Kolář), Bartošák – Vukadinović, Machalík, Nombil (89. Buchvaldek), Načkebia (67. Polášek) – Tkáč (82. Brandner), Poznar. Trenér: Červenka.